Andersen Global udvider sin dækning i Bangladesh med det førende advokatfirma A.S & Associates

Andersen Global uddyber sin platform i Bangladesh gennem en samarbejdsaftale med advokatfirmaet A.S & Associates, og etablerer dermed en komplet pakke af integrerede skattemæssige og juridiske kapaciteter i landet.

Med to kontorer i Dhaka og et afdelingskontor i Mymensingh tilbyder A.S & Associates fuldservice-kapaciteter inden for bank- og finansvæsen, procesførelse, energi, kapitalmarkeder, internationale og kommercielle kontrakter, ansættelsesret, telekommunikation, beskatning, stiftelse til udenlandske investeringer samt strukturering og omstrukturering, herunder fusioner og opkøb. Firmaet, der er anerkendt af Chambers & Partners, The Legal 500, Asialaw og IFLR1000, betjener udenlandske og indenlandske kunder, herunder store multinationale organisationer og Fortune 500-virksomheder.

“Vores fagfolks viden og stærke engagement i ledelse har bidraget til vores fremragende kundeservice, mens vi sigter efter at være en benchmark-organisation på vores marked,” udtaler ledende partner Abu Saeed Ainul Bari. “Vores samarbejde med Andersen Global styrker vores vækst og globale servicetilbud yderligere, samtidig med, at vi fortsætter med at betjene kunder med problemfri løsninger, der er de bedste i klassen.”

“Bangladesh er et marked i vækst, og det er vigtigt, at vi samarbejder med virksomheder af højeste kvalitet for at tilbyde vores kunder omfattende løsninger,” tilføjer Andersen Globals bestyrelsesformand og CEO Mark Vorsatz. “Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med Abu og hans team. Vores ligesindede tankegang og synergi vil give os mulighed for at få fodfæste på markedet og positionere os til fremtidig vækst, mens vi fortsætter med at udvide vores platform i regionen.”

