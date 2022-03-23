Andersen Global與一流律師事務所A.S & Associates合作，擴大孟加拉業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global透過與律師事務所A.S & Associates簽署合作協定，在孟加拉建立起一整套整合的稅務和法律服務能力，增加了該組織在孟加拉的平臺深度。

A.S & Associates在達卡設有兩家辦事處，在邁門辛(Mymensingh)有一家分支辦事處，在銀行和金融、訴訟、能源、資本市場、國際和商業合約、勞動法、電信、稅務、設立外商投資公司、組織結構和重組（包括合併和收購）方面提供全方位服務。該事務所獲得錢伯斯(Chambers & Partners)、Legal 500、Asialaw和《國際金融法律評論》(IFLR1000)的一致肯定，致力於服務國內外客戶，包括大型跨國組織和《財星》500大企業。

執行合夥人Abu Saeed Ainul Bari表示：「我們專業人員的知識和對管理的堅定承諾讓我們能夠提供出色的客戶服務，我們的目標是成為業界標竿。隨著我們繼續為客戶提供無縫、一流的解決方案，與Andersen Global的合作將進一步提升我們在全球的成長和服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「孟加拉市場持續成長。我們選擇與最優質的公司合作，為客戶提供全面的解決方案，這一點非常重要。我們期待與Abu和他的團隊密切合作。雙方志同道合的理念和相乘作用將使我們能夠在孟加拉市場中站穩立足點，並在我們繼續擴大該地區平臺的同時，為未來的成長做好準備。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾1萬名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾334個地點發展業務。

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