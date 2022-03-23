Andersen Global与领先律师事务所A.S & Associates合作，扩大孟加拉国业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global通过与律师事务所A.S & Associates签署合作协议，在孟加拉国建立起一整套综合税务和法律服务能力，增加了该组织在孟加拉国的平台深度。

A.S & Associates在达卡设有两家办事处，在迈门辛(Mymensingh)有一家分支办事处，在银行和金融、诉讼、能源、资本市场、国际和商业合同、劳动法、电信、税务、设立外商投资公司、组织结构和重组（包括合并和收购）方面提供全方位服务。该事务所获得钱伯斯(Chambers & Partners)、Legal 500、Asialaw和《国际金融法律评论》(IFLR1000)的一致认可，致力于服务国内外客户，包括大型跨国组织和《财富》500强企业。

执行合伙人Abu Saeed Ainul Bari表示：“我们的专长和对管理的坚定承诺让我们能够提供出色的客户服务，我们的目标是成为业界标杆。随着我们继续为客户提供无缝、一流的解决方案，与Andersen Global的合作将进一步提升我们在全球的增长和服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“孟加拉国市场正在持续增长。我们选择与最优质的公司合作，为客户提供全面解决方案，这一点非常重要。我们期待与Abu和他的团队密切合作。双方志同道合的理念和协同作用将让我们能够在孟加拉国市场中站稳脚跟，并在我们继续扩大该地区平台的同时为未来的增长做好准备。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾1万名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾334个地点开展业务。

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