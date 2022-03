Andersen Global breidt dekking in Bangladesh uit met het vooraanstaande advocatenkantoor A.S & Associates

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global verdiept haar platform in Bangladesh door een samenwerkingsovereenkomst met advocatenkantoor A.S & Associates en vestigt zo een volledig scala aan geïntegreerde fiscale en juridische competenties in het land.

Met twee kantoren in Dhaka en een bijkantoor in Mymensingh biedt A.S & Associates alle competenties op het gebied van bankieren en finance, procesvoering, energie, kapitaalmarkten, internationale en commerciële contracten, arbeidsrecht, telecommunicatie, belastingen, integratie van buitenlandse investeringen, structurering en herstructurering, waaronder fusie en acquisities. Het bedrijf is erkend door Chambers & Partners, de Legal 500, Asialaw en IFLR1000 en bedient buitenlandse en binnenlandse cliënten, waaronder grote multinationale organisaties en Fortune 500-bedrijven.

“De kennis en de sterke inzet voor rentmeesterschap van onze professionals hebben bijgedragen aan onze uitstekende service aan cliënten, want we streven ernaar een benchmark-organisatie binnen onze markt te zijn”, aldus Managing Partner Abu Saeed Ainul Bari. “Onze samenwerking met Andersen Global versterkt onze groei en ons dienstenaanbod wereldwijd, terwijl we onze cliënten naadloze oplossingen blijven bieden die de beste in hun soort zijn.”

“Bangladesh is een groeiende markt en het is belangrijk dat we samenwerken met bedrijven van topkwaliteit om onze cliënten veelomvattende oplossingen te bieden”, voegde Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz toe. “We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met Abu en zijn team. Onze gelijkgestemdheid en synergie stellen ons in staat vaste voet in de markt te krijgen en ons voor toekomstige groei te positioneren, terwijl we ons platform in de regio blijven uitbreiden.”

