Andersen Global renforce sa présence au Bangladesh grâce à sa collaboration avec A.S & Associates, cabinet d’avocats de premier plan

Possédant deux bureaux à Dhaka ainsi qu’une succursale à Mymensingh, A.S & Associates offre des capacités multiservices dans les domaines de la banque et de la finance, des litiges, de l’énergie, des marchés des capitaux, des contrats internationaux et commerciaux, du droit du travail, des télécommunications, de la fiscalité, de la constitution de sociétés à des fins d’investissements étrangers, ainsi que de la structuration et de la restructuration, notamment des fusions et acquisitions. Le cabinet, reconnu par Chambers & Partners, The Legal 500, Asialaw et IFLR1000, fournit ses services à des clients étrangers et nationaux, parmi lesquels plusieurs organisations multinationales majeures et sociétés du Fortune 500.

« Les connaissances de nos professionnels ainsi que leur solide engagement en faveur de la bonne gestion ont contribué à notre excellent service client, à l’heure où nous entendons devenir une organisation de référence sur notre marché », a déclaré Abu Saeed Ainul Bari, associé directeur. « Notre collaboration avec Andersen Global renforce notre croissance et nos offres de services à l’échelle mondiale, alors que nous continuons de fournir à nos clients des solutions fluides de premier ordre. »

« Le Bangladesh est un marché en pleine croissance, et il est important que nous collaborions avec les cabinets de la plus haute qualité, afin d’offrir à nos clients des solutions complètes », a ajouté Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Abu et son équipe. Notre état d’esprit similaire et notre synergie nous permettront de gagner du terrain et de nous positionner idéalement en vue de notre croissance future, à l’heure où nous poursuivons l’expansion de notre plateforme dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd’hui plus de 10 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 334 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

