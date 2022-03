Soracom s’associe avec Orange Wholesale France pour développer les services de connectivité IdO à travers le monde

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Respectant son engagement à fournir la connexion la plus fiable et disponible pour les appareils IdO déployés partout dans le monde, Soracom, Inc., fournisseur mondial de connectivité IdO à la pointe de la technologie, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec Orange Wholesale France, visant à étendre son réseau de connectivité IdO à travers le monde.

Soracom fournit une offre hautement compétitive de connectivité IdO ajoutée à des capacités avancées de gestion de réseau. Le partenariat avec Orange permet également à Soracom de proposer une connectivité IdO avancée aux innovateurs, dans le cadre d’une extension des partenariats d’itinérance, solides et existants d’Orange, englobant plus de 220 destinations et 700 opérateurs de réseau.

Orange Wholesale France, le plus grand opérateur de réseau mobile (ORM) en France, s’impose comme un leader de la connectivité IdO à l’échelle mondiale. Sa présence internationale unique, et son accès aux meilleurs réseaux en termes de vitesse et de couverture, ajoutés à sa large gamme d’options de connectivité, notamment la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, les réseaux LPWA et les nouvelles technologies radio à venir, font d’Orange un solide partenaire, à l’heure où Soracom poursuit sa croissance.

Grâce à une plateforme en expansion représentant plus de 4 millions de connexions IdO à travers le monde, Soracom est fermement déterminée à assurer une connectivité fiable partout où les appareils de ses clients sont déployés. Cet engagement consiste non seulement à prendre en compte dans toute la mesure du possible les multiples couches de couverture redondante, mais également à offrir une flexibilité de couverture, maximale, grâce à un support avec l’eSIM, l’iSIM, et même les solutions multi-IMSI compatibles avec les cartes à circuit intégré universel.

« Depuis le tout début, Soracom s’efforce de rendre accessible la connectivité IdO avancée pour les tous les innovateurs IdO, partout dans le monde », a déclaré Ken Tamagawa, PDG et cofondateur de Soracom. « Ce partenariat avec Orange Wholesale France nous permet d’offrir les capacités du plus grand ORM en France aux clients de Soracom à travers le monde, et de les aider à accélérer leurs délais de commercialisation. »

« Sur le marché européen hautement concurrentiel des services de connectivité IdO, les fournisseurs doivent offrir davantage qu’un simple contrat pour une certaine quantité de données mobiles », a souligné Alexis Susset, vice-président des Produits mondiaux et Ventes dans l’UE, chez Soracom. « En tant que partenaire technologique, Soracom s’engage à délivrer la valeur et les capacités techniques dont les innovateurs ont besoin pour réussir dans le domaine de l’IdO. »

« Nous sommes ravis de soutenir l’expansion mondiale de Soracom dans le domaine de l’IdO. La proposition de valeur, d’Orange Wholesale France est axée sur une connectivité IdO haut de gamme, fiable, et destinée aux principaux opérateurs de réseau mobile virtuel IdO. Ce partenariat avec Soracom apportera un surplus d’innovation sur le marché, et accélérera la croissance de l’IdO à grande échelle », a indiqué pour sa part Bénédicte Javelot, PDG d’Orange Wholesale France.

À propos d’Orange Wholesale France

La mission d’Orange Wholesale France consiste à fournir des solutions de réseau à tous les opérateurs français et internationaux, ainsi qu’à commercialiser les infrastructures fixes et mobiles d’Orange en France.

En tant que leader du marché, comptant plus de 800 clients opérateurs en gros, Orange Wholesale France fournit actuellement un accès à des infrastructures de réseau sur plus de 1,2 million de kilomètres d’artères de transmission civiles, un accès à des réseaux haut débit (cuivre et fibre) couvrant près de 40 millions de foyers et entreprises, dont 13 millions sur des réseaux tiers, un accès à tous les réseaux mobiles 2/3/4/5G couvrant la France métropolitaine et les territoires français d’outre-mer, ainsi que plus de 700 accords internationaux d’itinérance, à travers le monde.

La société fournit également des solutions de connectivité IdO partout dans le monde à ses partenaires internationaux. Les 1 200 experts d’Orange Wholesale France s’engagent chaque jour à fournir des solutions de premier ordre sur des réseaux qui sont surveillés 24 h/24 et 7 j/7, grâce à une assistance client spécialisée.

À propos de Soracom

Soracom s’inscrit à l’avant-garde de la démocratisation de la connectivité IdO, en offrant des solutions robustes, spécialement conçues pour faciliter la création, l’exploitation et l’extension des déploiements IdO. Créée en 2015, Soracom dessert aujourd’hui plus de 20 000 startups, PME et entreprises internationales de tous les secteurs, qu’il s’agisse de l’agriculture, l’énergie, la construction ou les transports, en passant par les produits électroniques grand public, la fabrication, l’immobilier et la santé. Les clients font confiance à Soracom pour sa connectivité abordable et fiable, qui permet d’accélérer les délais de commercialisation, faciliter la connexion au cloud, et offrir un accès à un écosystème de partenaires à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.soracom.io.

