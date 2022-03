Stilla Technologies élargit sa présence dans la région EMEA avec de nouveaux partenariats de distribution

BOSTON et PARIS--(BUSINESS WIRE)--Stilla Technologies, la société de PCR numérique multiplex, a annoncé aujourd'hui avoir conclu des accords avec 12 distributeurs dans la région EMEA : LABGENE Scientific (Suisse), CARLO ERBA Reagents (Italie), Bonsai Lab (Portugal et Espagne), SEM (Turquie), Explorea (République tchèque, Slovaquie, Hongrie), Biodynamics (Grèce), AH diagnostics (Suède, Norvège, Finlande, Danemark, pays baltes), Alliance Global (Golfe, Levant, continent africain, y compris Afrique du Sud, Asie centrale, Pakistan), Danyel Biotech (Israël), Zahrawi Group (Bahreïn), TK Biotech (Pologne) et RIDACOM (Bulgarie). Les accords accordent les droits de distribution de l'ensemble du portefeuille de produits de Stilla, notamment le système naica® à six couleurs - la plateforme PCR numérique de multiplexage de nouvelle génération de Stilla - ainsi que les puces microfluidiques et les réactifs optimisés pour une grande gamme d'applications, notamment les études sur le cancer et les biopsies liquides, les thérapies cellulaires et géniques et la détection des maladies infectieuses.

« Avec l'élargissement de la disponibilité mondiale de notre puissante solution de PCR numérique, Stilla répond à la demande des scientifiques qui réclament des délais d'exécution plus rapides, une précision et une sensibilité plus élevées », a déclaré Matthew Grow, PhD, vice-président du marketing mondial et des opérations commerciales chez Stilla Technologies. « Nous sommes très heureux de nous associer à des distributeurs leaders qui apportent de solides relations et un historique éprouvé en tant que fournisseur de solutions les plus innovantes auprès des chercheurs biomédicaux et des cliniciens dans leurs territoires respectifs ».

Appuyé par un siège social américain à Boston, dans le Massachusetts, et un siège social européen à Paris, en France, l'élargissement de la distribution mondiale de Stilla fait suite à l'annonce du lancement mondial de son système naica® à six couleurs.

À propos de Stilla Technologies

Stilla Technologies est la société de PCR numérique multiplex qui transforme les données génomiques complexes en informations exploitables dans une large gamme d'applications de recherche et cliniques, notamment les études sur le cancer et les biopsies liquides, les thérapies cellulaires et géniques, la détection des maladies infectieuses et les tests alimentaires et environnementaux. La solution révolutionnaire Crystal Digital PCR™ de Stilla, le système naica® , est le premier système PCR numérique du secteur à être doté de six canaux fluorescents, ce qui offre aux chercheurs biomédicaux et aux cliniciens la plus grande capacité de multiplexage et de détection disponible sur le marché. Le siège social de Stilla est situé à Boston, dans le Massachusetts, et son siège social européen à Paris, en France. La société a conclu des partenariats commerciaux et de distribution stratégiques en Chine et dans toute la région EMEA. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.stillatechnologies.com et connectez-vous avec Stilla sur Twitter, LinkedIn et YouTube.

