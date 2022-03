Rakuten Europe Bank s'associe à Temenos pour transférer ses services bancaires sur le cloud

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que Rakuten Europe Bank, une entité du groupe Rakuten, l'écosystème unique composé de plus de 70 entreprises et comptant plus de 1,6 milliard de membres dans le monde, avait signé avec Temenos afin de proposer des services bancaires sur Temenos Banking Cloud, dont Rakuten Pay. Rakuten Europe Bank accélérera sa croissance dans toute l'Europe grâce à la plateforme ouverte de Temenos.

La transition vers la plateforme ouverte de services bancaires composables de Temenos permettra à Rakuten Europe Bank de continuer à optimiser l'expérience de ses membres, d'accélérer la mise au point de nouveaux produits et de pénétrer de nouveaux marchés. La plateforme offrira également une évolutivité considérable à la banque dans le cadre de l'analyse des énormes volumes de données générés chaque minute par l'activité des membres, afin d'améliorer l'expérience en ligne de chacun d'entre eux.

Temenos Banking Cloud constitue un service résilient, sécurisé et en tous points conforme qui assurera le fonctionnement de Rakuten Europe Bank au Luxembourg, l'un des marchés bancaires les plus strictement réglementés d'Europe. L'adoption de Temenos Banking Cloud par Rakuten Europe Bank portera également sur certains services bancaires précomposés de Temenos relatifs aux paiements et aux comptes.

Toshihiko Otsuka, président-directeur général de Rakuten Europe Bank, a déclaré : « La transition vers Temenos Banking Cloud représente une étape importante pour Rakuten Europe Bank dans le cadre de son actuelle expansion en Europe. Elle nous offre la flexibilité dont nous avons besoin pour nous développer et étendre nos services bancaires. Notre but ultime est d'offrir plus de valeur et d'innovation pour optimiser l'expérience de nos membres dans la région. »

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, a quant à lui affirmé : « Nous sommes ravis d'accueillir Rakuten Europe Bank sur notre Temenos Banking Cloud. Chez Temenos, nous partageons la passion de Rakuten pour l'innovation et nous sommes heureux de les aider à réaliser leurs ambitions et à atteindre leurs objectifs. Écosystème mondial de plus de 1,6 milliard d'abonnés, Rakuten appréhende totalement la puissance que recèlent les données pour autonomiser la société. Sur Temenos Banking Cloud, la banque disposera d'une agilité et d'une évolutivité sans précédent qui lui permettront de renforcer ses capacités bancaires ainsi que l'expérience de ses membres. »

Temenos Banking Cloud propose une plateforme cloud native ouverte et sécurisée qui donne la possibilité de composer, d'étendre et de déployer des capacités bancaires à grande échelle. Les services bancaires composés de Temenos sont synonymes de capacités bancaires préconfigurées et préassemblées par Temenos, alliées à des solutions tierces optionnelles intégrées issues de Temenos Exchange, qui aident les banques et les non-banques à commercialiser des produits innovants plus rapidement afin de répondre aux attentes de plus en plus importantes des clients tout en réduisant les coûts de développement. Temenos a récemment annoncé la mise en œuvre de nouveaux services bancaires, dont le service « Achetez maintenant, payez plus tard », les emprunts de détail, la réduction de la fraude au paiement et l'évaluation des risques liée à la connaissance du client.

– Fin –

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.