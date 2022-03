WellAir lanceert een nieuw geavanceerd luchtreinigingsapparaat in Europa met een onafhankelijk geteste, toonaangevende effectiviteit van 99,9% tegen ziekteverwekkers in de lucht

DUBLIN & STAMFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--WellAir, het toonaangevende bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie dat oplossingen biedt voor desinfectie van binnenlucht, heeft vandaag de Europese lancering aangekondigd van zijn Novaerus Defend 400. Novaerus is al meer dan 10 jaar een pionier in de bestrijding van door de lucht en via het oppervlak overgedragen ziekenhuisinfecties wereldwijd. Het luchtreinigingsapparaat heeft een CE-markering en is 99,9% effectief bij het inactiveren van pathogenen in de lucht, zoals het SARS-CoV-2 proxy-virus (MS2 Bacteriofaag), MRSA, bacteriën en schimmels; terwijl het ook de lucht zuivert van fijnstof, vluchtige organische stoffen, gassen en geuren. Met de lancering blijft WellAir een nieuw traject voorwaarts uitstippelen voor gezonde binnenomgevingen in een tijd waarin de luchtkwaliteit nog nooit eerder zo'n grote prioriteit is geweest.

Uit recent onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Hospital Infection, bleek ook dat de Novaerus-luchtdesinfectie-apparaten die gebruik maken van NanoStrike-technologie - een transformationele methode voor luchtdesinfectie die in de lucht aanwezige pathogene cellen openbarst en ze snel inactiveert om ervoor te zorgen dat ze niet langer een infectiegevaar vormen - kunnen bijdragen aan de preventie van in het ziekenhuis opgelopen infecties door de microbiële belasting in de lucht te verminderen. De studie is de eerste in zijn soort om draagbare luchtreinigings- en desinfectieapparaten op een intensive care-afdeling te onderzoeken.

"We brengen de Defend 400 op de Europese markt op een keerpunt voor de kwaliteit van de binnenlucht, omdat meer mensen de rol die het speelt in gezondheid en welzijn erkennen," aldus Felipe Soberon, Chief Science Officer van WellAir. “Aangezien een groot deel van deze technologie is ontwikkeld in laboratoria in Dublin, is het geweldig om te zien dat deze technologie nu beschikbaar is in Europa, na een succesvolle lancering in de VS."

In tegenstelling tot andere luchtzuiveringstechnologieën, ligt de effectiviteit van NanoStrike in het vermogen om pathogenen van nanoformaat bij contact te inactiveren. Het viertraps proces van de Defend 400 voor de inactivering en filtratie van pathogenen maakt ook gebruik van filters van medische kwaliteit om bacterieel afval, fijne en grote deeltjes, VOS, gassen, geuren en onzuiverheden op te vangen.

“COVID-19 heeft voor meer aandacht gezorgd voor de luchtkwaliteit binnenshuis en heeft het belang van veiligere binnenomgevingen vergroot door het risico op blootstelling aan door de lucht verspreide ziekteverwekkers te verminderen. Dit is precies waar de Defend 400 voor is ontworpen,” stelde Todd M. Paus, President en CEO van WellAir. "Dit draagbare apparaat breidt ons productportfolio uit en levert krachtige luchtreiniging in meerdere apparaatformaten."

De Novaerus Defend 400 is bij uitstek geschikt voor zorginstellingen, maar is ook effectief in een breed scala aan binnenomgevingen, zoals scholen en kantoren. Het is verkrijgbaar via het wereldwijde Novaerus-distributienetwerk van WellAir. Ga voor meer informatie naar: https://www.novaerus.com/novaerus-defend-400.

Over WellAir

De mssie van WellAir is om de binnenwereld schoner en veiliger te maken. Van het brede assortiment van schone lucht- en oppervlakteproducten van het bedrijf is wetenschappelijk bewezen dat ze bijdragen aan de bescherming van de wijze waarop mensen werken, leven en spelen. WellAir, met hoofdkantoor in Dublin, Ierland, en kantoren in Research Triangle Park, North Carolina, en Stamford, Connecticut, is een toonaangevende leverancier van infectiebeheersingsoplossingen.

