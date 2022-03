WellAir lance un nouveau dispositif avancé de purification de l'air en Europe, ayant fait l'objet d'un test indépendant, qui présente une efficacité de 99,9% dans la lutte contre les pathogènes aéroportés

DUBLIN & STAMFORD, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--WellAir, première société des technologies de santé à fournir des solutions de désinfection de l'air intérieur, a annoncé aujourd'hui le lancement en Europe de son dispositif Novaerus Defend 400. Depuis plus de 10 ans, Novaerus est le pionnier international de la lutte contre les infections nosocomiales aéroportées et de surface. Ce dispositif de purification de l'air certifié CE garantit une efficacité à 99,9% de l'inactivation des pathogènes aéroportés tels le virus proxy du SRAS-CoV-2 (bactériophage MS2), le SARM, les bactéries, et les champignons; tout en purifiant l'air en éliminant les matières particulaires, les gaz organiques volatiles et les odeurs. Avec ce lancement, WellAir continue de tracer une voie nouvelle pour la qualité de l'air des environnements intérieurs, à une époque où celle-ci n'a jamais été aussi prioritaire.

Une étude récente publiée dans le Journal of Hospital Infection a également conclu que les dispositifs de désinfection de l'air Novaerus utilisant la technologie NanoStrike - une méthode transformationnelle de désinfection de l'air qui permet de percer les cellules pathogènes aéroportées, les désactivant rapidement pour s'assurer qu'elles ne constituent plus une menace d'infection - peut contribuer à la prévention des infections nosocomiales en réduisant la charge microbienne dans l'air. Cette étude est la première du genre à analyser les purificateurs d'air portatifs et dispositifs de désinfection de l'air dans une unité de soins intensifs.

"Nous mettons le Defend 400 sur le marché européen à un moment charnière pour le secteur de la qualité de l'air intérieur, alors que de plus en plus de personnes reconnaissent le rôle joué par celui-ci en termes de santé et de bien-être," a déclaré Felipe Soberon, directeur scientifique chez WellAir. "Une grande partie de cette technologie ayant été développée dans des laboratoires à Dublin, il est formidable de constater que cette solution est désormais disponible en Europe, suite à son lancement réussi aux Etats-Unis."

A la différence d'autres technologies de purification de l'air, l'efficacité du dispositif NanoStrike réside dans sa capacité à inactiver les pathogènes de taille nanométrique au contact. Le processus d'inactivation et de filtration des pathogènes, en quatre étapes, du Defend 400 utilise également des filtres de qualité médicale pour retenir les débris bactériens, les fines et grandes particules, les composés organiques volatiles, les gaz, les odeurs et les impuretés.

"La COVID-19 a eu pour conséquence de faire porter une plus grande attention sur la qualité de l'air dans les espaces clos, accentuant simultanément l'importance de disposer d'environnements intérieurs plus sûrs en réduisant le risque d'exposition à des pathogènes aéroportés. Le Defend 400 a été conçu exactement dans ce but," a affirmé Todd M. Pope, président-directeur général de WellAir. "Avec ce dispositif portable, nous élargissons notre portefeuille de produits, en proposant des solutions puissantes de purification de l'air sous forme de dispositifs de tailles variées."

Le Novaerus Defend 400 est le choix idéal pour des milieux de soins de santé. Il est également efficace dans tout un éventail d'environnements intérieurs, tels les écoles et les bureaux. Cette solution est disponible par l'intermédiaire du réseau mondial de distributeurs de produits Novaerus de WellAir. Pour de plus amples informations, veuillez visiter: https://www.novaerus.com/novaerus-defend-400.

A propos de WellAir

La mission de WellAir est de rendre plus propre et plus sûr le monde des espaces intérieurs. La vaste gamme de produits de purification de l'air et des surfaces de la Société a fait ses preuves scientifiquement pour contribuer à protéger les personnes au travail, dans la vie et pendant les moments de loisirs. WellAir, qui a son siège à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux au Research Triangle Park, en Caroline du Nord, et à Stamford, dans le Connecticut, est un fournisseur de premier plan de solutions de lutte contre les infections.

