Wallet Factory étend sa présence régionale au Moyen-Orient et en Afrique en s'associant à MDSap

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Wallet Factory, un fournisseur de services et de solutions d'entreprises et de technologies financières, a le plaisir d'annoncer l'inauguration officielle de son nouveau bureau à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. La société a renforcé sa présence régionale dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) grâce à un partenariat stratégique et exclusif avec MDSap, un partenaire Gold de SAP et faisant partie du groupe Midis qui sert les entreprises clientes dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), en Turquie et en Europe centrale.

L'expansion de Wallet Factory au Moyen-Orient et en Afrique reflète le ferme engagement de l'entreprise à fournir un soutien plus complet à ses partenaires lors des communications entretenues avec les clients actuels et potentiels de la région.

"Nous sommes ravis de nous associer à MDSap, un fournisseur pionnier de services professionnels de haute qualité qui met en œuvre des solutions intégrées de classe mondiale", a déclaré Michael Miro, PDG de Wallet Factory. "Dubaï est une étape attendue pour nous permettra d'élargir nos activités dans la région MEA. En ouvrant un nouveau bureau, nous souhaitons nous rapprocher de tous nos clients de la région et améliorer la communication commerciale avec notre partenaire exclusif".

Wallet Factory a délégué à Kirill Zhuchkov, son directeur du développement commercial, la responsabilité de mettre en œuvre la stratégie de vente régionale adoptée par l'entreprise et de faciliter le processus de développement de partenariats à long terme. Un groupe d'experts en produits désignés aidera l'équipe de MDSap à rationaliser l'interaction axée sur les ventes avec les entreprises clientes.

Pour sa part, Tony Achkar, Directeur général du groupe MDSap a déclaré : "En tant que partie intégrante du groupe Midis, MDSap jouit de plus de vingt-cinq ans d'expérience dans l'assistance aux entreprises clientes dans les régions du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, de Turquie et de l'Europe de l'Est". "Nous nous félicitons de notre partenariat avec Wallet Factory, un fournisseur pionnier de services financiers mobiles qui offre des solutions de pointe pour les industries opérant dans le secteur B2B et B2C. Ce partenariat sera extrêmement bénéfique pour les deux organisations", a-t-il ajouté.

En plus d'assurer un support commercial complet, Wallet Factory prévoit de fournir à ses partenaires, clients et prospects plus de détails sur les plus récents solutions et services d'entreprise basés sur le modèle commercial WaaS (Wallet-as-a-Service).

À propos Wallet Factory

Un fournisseur FinTech de services financiers numériques et de plateformes d'entreprise. Wallet Factory permet aux entreprises financières de toutes tailles d'accéder aux opportunités numériques, telles que des portefeuilles électroniques prêts pour le marché, des solutions de paiement, des programmes de fidélisation de la clientèle, et autres.

À propos de MDSap

MDSap est l'un des principaux partenaires Gold de SAP et un leader régional en matière de logiciels d'application d'entreprise, s'adressant aux clients du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, de Turquie et d'Europe centrale et orientale.

Avec plus de 120 conseillers commerciaux et techniques sur place, MDSap se concentre sur des solutions informatiques clés en main dans les domaines de la transformation d'entreprise, de l'entreprise intelligente, de l'analyse de données volumineuses, des services bancaires omni canaux et de la gestion du capital humain.

MDSap se concentre fortement sur les services bancaires et financiers ainsi que sur les secteurs public, de la santé et des télécommunications, avec pour mission de s'assurer que sa clientèle bénéficie d'un soutien de premier ordre tout au long de son parcours de transformation numérique.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : https://www.mdsaptech.com/en/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.