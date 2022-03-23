《美國運通旅遊：2022年全球旅行趨勢報告》揭示：人們已準備好踏上渴望已久的旅程，預訂行程時比以往更有目的性

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國運通(American Express, NYSE:AXP)今天公佈《美國運通旅遊：2022年全球旅行趨勢報告》(American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report)1。報告顯示，相比去年，人們正在期待更多的旅行，並計畫2022年的旅行支出會比疫情前的尋常年份更多或相同。根據來自美國、澳洲、加拿大、墨西哥、日本、印度和英國的資料，報告揭示了消費者的旅行目的，包括與親朋好友見面或看看自己喜歡的地方、慶祝生命中的重要時刻、展開願望清單中的行程、體驗親臨現場的活動，以及追求身心健康和自我關愛。2021年第四季，全球美國運通卡會員透過美國運通旅遊(American Express Travel)預訂行程的數量比2019年成長24%，並且在2022年繼續成長。

美國運通旅遊總裁Audrey Hendley表示：「新冠疫情讓包括旅行者在內的所有人思索真正寶貴的是什麼。《全球旅行趨勢報告》顯示，隨著旅遊業復甦，旅行者正在彌補因疫情而失去的時間，並認真考慮他們的旅伴、旅行目的地、旅行時選擇的品牌以及他們如何在旅行期間消費。」

《美國運通旅遊：2022年全球旅行趨勢報告》1的主要見解包括：

世界已準備好踏上旅途： 74%的受訪者表示願意預訂2022年的行程，即使未來可能不得不取消或更改行程 1 ，而去年這一資料為56% 2 。

74%的受訪者表示願意預訂2022年的行程，即使未來可能不得不取消或更改行程 ，而去年這一資料為56% 。 旅行支出超過疫情前水準 ： 86%的受訪者預期2022年的旅行支出會比疫情前尋常年份更多或相同 1 。

86%的受訪者預期2022年的旅行支出會比疫情前尋常年份更多或相同 。 旅行者希望更頻繁地出遊： 62%的受訪者計畫在2022年旅行2-4次，76%的受訪者認為，相比2021年，2022年他們計畫與家人多多出遊。

62%的受訪者計畫在2022年旅行2-4次，76%的受訪者認為，相比2021年，2022年他們計畫與家人多多出遊。 旅行者青睞優先支持當地社區的品牌： 81%的受訪者希望前往能夠獲得沉浸式文化體驗的目的地，並希望旅行期間的花費能夠回饋當地社區。

81%的受訪者希望前往能夠獲得沉浸式文化體驗的目的地，並希望旅行期間的花費能夠回饋當地社區。 前往夢想中的目的地： 55%的受訪者希望今年能安排一生一次的夢幻度假；千禧世代(67%)和Z世代(65%)尤其如此。

55%的受訪者希望今年能安排一生一次的夢幻度假；千禧世代(67%)和Z世代(65%)尤其如此。 隨著娛樂活動恢復舉辦，親臨現場活動的旅行也在回溫：56%的受訪者表示去年擱置了參加大型娛樂活動的旅行，但今年計畫重新參加此類活動。

隨著旅行熱度不斷攀升，美國運通旅遊將透過美國運通旅遊顧問，為美國運通卡會員提供專屬管道和價值、獨特方案和福利、以及一流的旅行專業知識服務，讓會員們盡情享受任何類型的旅行。

請點選此處閱讀完整版《美國運通旅遊：2022年全球旅行趨勢報告》。

1調查方法：這項Amex Trendex線上調查由Morning Consult在2022年2月3-11日進行，調查對象為美國的2,000名旅行者和澳洲、加拿大、印度、日本、墨西哥和英國的1,000名旅行者構成的全國性樣本，這些旅行者均為家庭年收入至少7萬美元，且每年至少搭乘飛機旅行一次的成年人。各個市場調查結果的誤差幅度均為正負3個百分點。

2調查方法：這項Amex Trendex線上調查由Morning Consult在2021年1月15-24日進行，調查對象為澳洲、加拿大、印度、日本、墨西哥和英國的1,000名旅行者和美國的2,000名旅行者；其中澳洲、加拿大、日本、英國和美國受訪者的家庭收入(HHI)為7萬美元以上，墨西哥受訪者的家庭收入為5萬美元以上，印度受訪者的家庭收入為2萬美元以上。旅行者的定義是在2019年至少搭乘飛機旅行一次的成年人。調查結果的誤差幅度為正負2個百分點（美國）和正負3個百分點（其他國家）。

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