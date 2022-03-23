《美国运通旅游：2022全球旅行趋势报告》揭示：人们已准备好踏上渴望已久的旅程，行程预定比以往更有目的性

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国运通(American Express, NYSE:AXP)今天发布了《美国运通旅游：2022全球旅行趋势报告》(American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report)1。报告显示，相比去年，人们正在期待更多的旅行，并计划2022年在旅行上花费与疫情前寻常年份相同甚至更多的资金。根据从美国、澳大利亚、加拿大、墨西哥、日本、印度和英国收集到的相关数据，报告揭示了消费者的旅行目的，包括与亲朋好友见面或看看自己喜欢的地方、庆祝生命中的重要时刻、实现心愿单中的行程、体验现场活动，以及追求身心健康和自我关爱。2021第四季度，全球美国运通卡会员通过美国运通旅游(American Express Travel)预定的行程量与2019年相比增长了24%，并将在2022年继续增长。

美国运通旅游总裁Audrey Hendley表示：“新冠疫情让包括旅行者在内的所有人思索真正宝贵的是什么。《全球旅行趋势报告》显示，随着旅游业的复苏，旅行者正在弥补因疫情失去的时间，并认真考虑他们的旅伴、旅行目的地、旅行时选择的品牌以及他们如何在旅行中消费。”

《美国运通旅游：2022全球旅行趋势报告》1的主要见解包括：

世界已准备好重启旅行： 74%的受访者表示愿意预订2022年的行程，即使未来可能不得不取消或更改行程 1 ，而去年这一数据为56% 2 。

74%的受访者表示愿意预订2022年的行程，即使未来可能不得不取消或更改行程 ，而去年这一数据为56% 。 旅行花费超过疫情前水平 ： 86%的受访者计划2022年在旅行上花费与疫情前寻常年份相同甚至更多的资金 1 。

86%的受访者计划2022年在旅行上花费与疫情前寻常年份相同甚至更多的资金 。 旅行者希望更频繁地出游： 62%的受访者计划在2022年旅行2-4次，76%的受访者认为，相比2021年，2022年他们计划更多地同家人出游。

62%的受访者计划在2022年旅行2-4次，76%的受访者认为，相比2021年，2022年他们计划更多地同家人出游。 旅行者青睐优先支持当地社区的品牌： 81%的受访者希望前往能够获得沉浸式文化体验的目的地，并希望旅行期间的花费能够回馈当地社区。

81%的受访者希望前往能够获得沉浸式文化体验的目的地，并希望旅行期间的花费能够回馈当地社区。 前往梦想中的目的地： 55%的受访者希望今年能安排一生一次的梦幻度假；千禧一代(67%)和Z世代(65%)尤其如此。

55%的受访者希望今年能安排一生一次的梦幻度假；千禧一代(67%)和Z世代(65%)尤其如此。 随着娱乐活动的回归，参加现场活动的出行也在回暖：56%的受访者表示去年搁置了参加大型娱乐活动的旅行，但今年计划重新参加此类活动。

随着旅行热度不断攀升，美国运通旅游将通过美国运通旅游顾问，为美国运通卡会员提供专属通道和服务价值、独特项目和福利、以及一流的旅行专业知识服务，让会员们尽情享受任意类型的旅途。

请点击此处访问完整版《美国运通旅游：2022全球旅行趋势报告》。

1调查方法：这项Amex Trendex在线调查由Morning Consult在2022年2月3-11日进行，调查对象为美国的2,000名旅行者和澳大利亚、加拿大、印度、日本、墨西哥和英国的1,000名旅行者组成的全国性样本，这些旅行者均为家庭年收入至少7万美元，且每年至少搭乘飞机旅行一次的成年人。各个市场调查结果的误差幅度均为正负3个百分点。

2调查方法：这项Amex Trendex在线调查由Morning Consult在2021年1月15-24日进行，调查对象为澳大利亚、加拿大、印度、日本、墨西哥和英国的1,000名旅行者和美国的2,000名旅行者；其中澳大利亚、加拿大、日本、英国和美国受访者的家庭收入(HHI)为7万美元以上，墨西哥受访者的家庭收入为5万美元以上，印度受访者的家庭收入为2万美元以上。旅行者的定义是在2019年至少搭乘飞机旅行一次的成年人。调查结果的误差幅度为正负2个百分点（美国）和正负3个百分点（其他国家）。

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