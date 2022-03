American Express Travel: Global Travel Trends Report van 2022 laat zien dat mensen klaar en enthousiast zijn om te reizen en reizen te boeken met meer doelgerichtheid dan ooit

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--American Express (NYSE:AXP) heeft vandaag het American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report1 uitgebracht. Daaruit blijkt dat mensen uitkijken naar meer reizen dan vorig jaar en van plan zijn om in 2022 meer of hetzelfde uit te geven aan reizen in vergelijking met een typisch jaar vóór de pandemie. Het rapport, gebaseerd op gegevens uit de Verenigde Staten, Australië, Canada, Mexico, Japan, India en het Verenigd Koninkrijk, onthult dat consumenten reizen om de mensen en plaatsen waar ze van houden te zien, belangrijke levensgebeurtenissen te vieren, trips te ondernemen die op verlanglijstjes staan, evenementen persoonlijk te ervaren en te zoeken naar meer welzijn en zelfzorg. In het vierde kwartaal van 2021 stegen de wereldwijde boekingen van kaartleden via American Express Travel met 24% in vergelijking met 2019, en blijven deze stijgen in 2022.

"De pandemie heeft ons allemaal, inclusief reizigers, ertoe gebracht te beoordelen wat echt belangrijk is," aldus Audrey Hendley, President van American Express Travel. "Het Global Travel Trends Report toont dat toeristen de verloren tijd inhalen en nadenken over met wie ze gaan reizen, de plaatsen die ze willen bezoeken, de merken die ze ondersteunen en hoe ze hun geld uitgeven terwijl de reisindustrie zich verder ontwikkelt."

De belangrijkste inzichten uit het American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report1 zijn:

De wereld is klaar om te reizen: 74% van de respondenten stelt dat ze bereid zijn een reis voor 2022 te boeken, zelfs als ze deze later moeten annuleren of wijzigen 1 . Dit is een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar 2 .

74% van de respondenten stelt dat ze bereid zijn een reis voor 2022 te boeken, zelfs als ze deze later moeten annuleren of wijzigen . Dit is een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar . De uitgaven aan reizen overtreffen het niveau van vóór de pandemie : 86% van de consumenten verwacht in 2022 meer of hetzelfde aan reizen uit te geven in vergelijking met een typisch jaar vóór de pandemie 1 .

86% van de consumenten verwacht in 2022 meer of hetzelfde aan reizen uit te geven in vergelijking met een typisch jaar vóór de pandemie . Toeristen willen vaker reizen: 62% van de respondenten is van plan om in 2022 2 tot 4 reizen te maken en 76% van de respondenten stelt dat ze van plan zijn om in 2022 meer met familie te reizen dan in 2021.

62% van de respondenten is van plan om in 2022 2 tot 4 reizen te maken en 76% van de respondenten stelt dat ze van plan zijn om in 2022 meer met familie te reizen dan in 2021. Toeristen kiezen voor merken die prioriteit geven aan het ondersteunen van lokale gemeenschappen: 81% van de respondenten wil bestemmingen bezoeken waar ze zich kunnen onderdompelen in de lokale cultuur en wil dat het geld dat ze tijdens het reizen uitgeven terechtkomt bij de lokale gemeenschap.

81% van de respondenten wil bestemmingen bezoeken waar ze zich kunnen onderdompelen in de lokale cultuur en wil dat het geld dat ze tijdens het reizen uitgeven terechtkomt bij de lokale gemeenschap. Droombestemmingen worden werkelijkheid: 55% van de respondenten wil dit jaar een once-in-a-lifetime vakantie boeken; dit is vooral waar voor millennials (67%) en Gen Z (65%).

55% van de respondenten wil dit jaar een once-in-a-lifetime vakantie boeken; dit is vooral waar voor millennials (67%) en Gen Z (65%). Naarmate het amusement terugkeert, nemen ook de reizen toe die verband houden met persoonlijke gebeurtenissen: 56% van de respondenten verklaarde vorig jaar niet te reizen voor grote amusementsgebeurtenissen, maar heeft plannen om dit jaar dit soort gebeurtenissen weer een kans te geven.

Naarmate het reismomentum blijft groeien, biedt American Express Travel exclusieve toegang en waarde, unieke programma's en voordelen, en toegang tot de beste reisexpertise via American Express Travel Consultants die kaartleden ondersteunen bij elk type reis.

Het volledige American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report is hier te vinden.

1Onderzoeksmethodologie: deze online-enquête van Amex Trendex is tussen 3-11 februari 2022 uitgevoerd door Morning Consult onder een nationale steekproef van 2.000 Amerikaanse en 1.000 reizigers in Australië, Canada, India, Japan, Mexico, het VK en de VS die een huishoudinkomen van ten minste $ 70.000 hebben en gedefinieerd worden als volwassenen die doorgaans ten minste eenmaal per jaar per vliegtuig reizen. Resultaten van het onderzoek van elke markt hebben een foutenmarge van plus of min 3 procentpunten.

2Onderzoeksmethodologie: deze online-enquête van Amex Trendex werd tussen 15 en 24 januari 2021 uitgevoerd door Morning Consult onder een nationale steekproef van 1.000 reizigers in Australië, Canada, India, Japan, Mexico en het VK, en 2.000 in de VS, met het equivalent van meer dan $ 70.000 USD aan huishoudinkomen (HHI) in Australië, Canada, Japan, het VK en de V.S., het equivalent van meer dan $ 50.000 USD aan HHI in Mexico, en het equivalent van meer dan $ 20.000 USD aan huishoudinkomen in India. Reizigers worden gedefinieerd als volwassenen die in 2019 minstens één keer per vliegtuig hebben gereisd. Resultaten hebben een foutenmarge van plus of min 2 procentpunten in de VS; plus of min 3 procentpunten in de andere landen.

