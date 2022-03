American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report indique que les gens sont prêts à voyager et à effectuer des réservations, et qu’ils sont impatients de le faire, et leur enthousiasme est plus fort que jamais

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--American Express (NYSE:AXP) a publié l’American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report (Rapport 2022 sur les tendances mondiales de voyage)1 aujourd’hui, qui indique que les gens sont impatients de voyager plus que l¹an dernier, et prévoient de dépenser davantage ou autant en 2022, en comparaison avec une année pré-pandémie type. Le rapport, basé sur des données des États-Unis, d’Australie, du Canada, du Mexique, du Japon, d’Inde et du Royaume-Uni, révèle que les consommateurs voyagent pour voir les personnes et les lieux qu’ils adorent, célébrer les moments importants de la vie, se lancer dans des excursions de rêve, assister en personne à des évènements, et pour avoir un plus grand sentiment de bien-être et mieux se prendre en charge.Au cours du 4e trimestre 2021, les réservations mondiales des titulaires de carte effectuées via American Express Travel ont augmenté de 24 %, en comparaison avec l’année 2019, et ont continué d’augmenter en 2022.

« La pandémie nous a forcé à tous, y compris les voyageurs, à définir ce qui est vraiment important », a déclaré Audrey Hendley, présidente d’American Express Travel. « Le Global Travel Trends Report montre que les touristes rattrapent le temps perdu et réfléchissent quant aux personnes avec lesquelles ils voyagent, lieux qu’ils visitent, marques qu’ils soutiennent, et quant à la manière dont ils dépensent leur argent tandis que l’industrie du voyage va de l’avant. »

Principales données de l’American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report:1

Le monde est prêt à voyager : 74 % des répondants s’accordent pour dire qu’ils sont prêts à réserver un voyage pour 2022, même s’ils risquent de devoir l’annuler ou le modifier ultérieurement. 1 . D’où une augmentation par rapport aux 56 % l’an dernier. 2

74 % des répondants s’accordent pour dire qu’ils sont prêts à réserver un voyage pour 2022, même s’ils risquent de devoir l’annuler ou le modifier ultérieurement. . D’où une augmentation par rapport aux 56 % l’an dernier. Les dépenses de voyage dépassent les niveaux pré-pandémie : 86 % des consommateurs prévoient de dépenser davantage ou autant pour leurs voyages en 2022, en comparaison avec une année pré-pandémie type. 1

86 % des consommateurs prévoient de dépenser davantage ou autant pour leurs voyages en 2022, en comparaison avec une année pré-pandémie type. Les touristes veulent voyager plus souvent : 62 % des répondants ont l’intention d’effectuer entre 2 et 4 voyages en 2022 et 76 % des répondants reconnaissent prévoir voyager plus avec leur famille en 2022 qu’ils ne l’ont fait en 2021.

62 % des répondants ont l’intention d’effectuer entre 2 et 4 voyages en 2022 et 76 % des répondants reconnaissent prévoir voyager plus avec leur famille en 2022 qu’ils ne l’ont fait en 2021. Les touristes recherchent des marques qui priorisent l’appui aux communautés locales : 81 % des répondants souhaitent se rendre dans des lieux qui leur permettent de s’immerger dans la culture locale et veulent que l’argent qu’ils dépensent au cours de leur voyage retourne dans la communauté locale.

81 % des répondants souhaitent se rendre dans des lieux qui leur permettent de s’immerger dans la culture locale et veulent que l’argent qu’ils dépensent au cours de leur voyage retourne dans la communauté locale. Les destinations de rêve deviennent une réalité : 55 % des répondants veulent réserver le voyage de leur vie cette année ; cela est particulièrement vrai pour les millénaires (67 %) et la génération Z (65 %). 55% of respondents want to book a once-in-a-lifetime vacation this year; especially true for Millennials (67%) and Gen Z (65%).

55 % des répondants veulent réserver le voyage de leur vie cette année ; cela est particulièrement vrai pour les millénaires (67 %) et la génération Z (65 %). 55% of respondents want to book a once-in-a-lifetime vacation this year; especially true for Millennials (67%) and Gen Z (65%). Tandis que le divertissement reprend vie, il en est de même pour les voyages en lien avec les évènements en personne : 56 % des répondants ont déclaré avoir attendu de voyager pour des évènements de divertissement majeurs l’an dernier, mais comptent retourner à ces types d’évènements cette année.

Tandis que l’élan en faveur des voyages continue de s’intensifier, American Express Travel offre un accès et une valeur exclusifs, des programmes et avantages uniques, et l’accès à une expertise sans égal en matière de voyage de la part des consultants American Express Travel qui apportent leur soutien aux titulaires de carte, quel que soit le type de voyage anticipé.

L’American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report peut être consulté dans son intégralité ici.

