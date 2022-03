Ricardo plc finalise l'acquisition d'Inside Infrastructure

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Ricardo plc, société de conseil en environnement, ingénierie et stratégie d'envergure mondiale, confirme aujourd'hui, après l'annonce datée du 7 mars 2022, avoir finalisé l'acquisition d'Inside Infrastructure, une société de conseil privée basée à Adélaïde, en Australie.

L'acquisition permet à Ricardo de renforcer ses capacités environnementales et d'élargir sa capacité de déploiement en Australie.

"Nous sommes fiers de pouvoir concrétiser cette acquisition, que nous considérons comme un choix stratégique pour renforcer nos capacités environnementales en Australie", déclare Graham Ritchie, PDG de Ricardo.

Chris Hewitson et Craig Headon, d'Inside Infrastructure, ajoutent: "Nous sommes très heureux d'intégrer une société de conseil environnemental du niveau de Ricardo et de voir l'entreprise que nous avons développée pendant plus de 10 ans entrer dans sa prochaine phase de croissance. En s'appuyant sur la portée et les ressources de Ricardo, nous serons en mesure de nous déployer dans toute l'Australie et d'étoffer notre portefeuille de services."

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une société de conseil en environnement, ingénierie et stratégie d'envergure mondiale, cotée à la bourse de Londres. Réputée pour son excellence en ingénierie depuis plus de 100 ans, son niveau d'expertise est exceptionnel dans l'offre de produits et de solutions de pointe intersectoriels, durables et innovants, lui permettant ainsi d'aider ses clients du monde entier à accroître leur efficacité, à générer de la croissance et à créer un avenir transparent et plus sûr. Sa mission est claire: créer un monde paré pour l'avenir. Pour plus d'informations, visitez le site www.ricardo.com.

À propos d'Inside Infrastructure

Inside Infrastructure est une société australienne indépendante fondée en 2010 offrant des services de conseil aux gouvernements, aux services publics (eau) et au secteur minier. Son cœur de métier est le conseil en stratégie, affaires réglementaires et politiques, planification, évaluation technique, évaluation d'investissement et gestion d'actifs. www.insideinfrastructure.com.au

