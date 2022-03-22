Ingram Micro Cloud在印度推出AWS平臺，繼續在全球擴張

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Ingram Micro Cloud今天宣布將向其印度轉銷商網路經銷全系列的Amazon Web Services (AWS)，以支援在間接轉銷商生態系統中提供全球極為全面和廣為採用的雲端解決方案之一。

Ingram Micro Cloud是AWS合作夥伴網(APN)中的進階AWS諮詢合作夥伴(Advanced AWS Consulting Partner)和AWS轉銷商，曾於2021年3月宣布與AWS達成全球策略合作協議(SCA)。該協議的成果之一是擴大了AWS及其全球夥伴的地理覆蓋範圍和業務版圖。作為全球拓展的一部分，Ingram Micro Cloud現在將向印度的轉銷商提供完整的AWS服務組合，以鞏固該公司最近在澳洲、紐西蘭、法國、墨西哥、匈牙利和波蘭的AWS拓展。透過全套AWS產品，印度的Ingram Micro Cloud合作夥伴有望看到滿足客戶雲端平臺需求的新機會。

Ingram Micro Cloud India總監兼雲端主管Jyotil Mankad表示：「隨著我們與AWS合作的不斷深入，Ingram Micro Cloud將繼續專注於為客戶帶來更大的價值，幫助其完善AWS實務。我們的願景是透過正確的解決方案、策略和平臺，幫助我們的合作夥伴在數位經濟中取勝，使其能夠建立穩定的經常性收入流。」

Ingram Micro Cloud涵蓋廣泛的合作夥伴能力提升和支援計畫，以透過其合作夥伴計畫幫助建立AWS實務。這些端對端參與模型使系統整合商(SI)和獨立軟體廠商(ISV)能夠更輕鬆地推動其自身與客戶的雲端旅程。

SIBU DigitalTrack Solutions Private Limited總監S. SrinivasaKumar解釋道：「我很高興看到Ingram Micro Cloud/AWS在印度的合作夥伴關係！作為合作夥伴，我們與這兩個實體都有關聯，我們看到了雲端業務的積極發展軌跡，同時也看到了現有的機會。」

Amazon Internet Services Private Limited (AISPL) 合作夥伴聯盟負責人Jasjeet Singh分享道：「我們很高興將AWS和Ingram Micro的全球經銷合作夥伴關係拓展到印度。Ingram Micro將培訓、服務、產品、進入市場支援與強大的印度通路合作夥伴網路相結合，在幫助其合作夥伴建立和擴展成功的AWS雲端實務方面擁有豐富的全球經驗。這種方法將有助於進一步加強AWS合作夥伴網，尤其是在印度的二/三線城市。我們有一個共同的願景，那就是讓建設者和企業有能力建設一個更好的印度，並加速全國7500多萬中小企業的數位化轉型。」

Ingram Micro Cloud和AWS將繼續合作，鞏固其當前的技能和提供的解決方案，同時開發新的資源以支援通路合作夥伴管理其最終客戶。Ingram Micro Cloud目前為其合作夥伴提供獲得一個AWS雲端卓越中心(CCoE)團隊服務的機會。該團隊擁有250多項AWS認證、AWS專業和託管服務、AWS Well-Architected服務、AWS營運和計費服務等。

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關於Ingram Micro Cloud

Ingram Micro Cloud透過聚集創新者和問題解決者來幫助世界實現更多成就。它幫助簡化和管理雲端的複雜數位價值鏈，這些全部由CloudBlue技術提供支援。憑藉無與倫比的全球影響力、對自動化上市和整合式工具的輕鬆存取、深厚的技術專長以及可擴充的精選SaaS和IaaS解決方案，Ingram Micro Cloud透過「更多即服務」(More as a Service)為供應商、代理商和託管服務提供者提供支援。有關更多資訊，請造訪https://www.ingrammicrocloud.com。

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