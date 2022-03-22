Ingram Micro Cloud在印度推出AWS平台，继续在全球扩张

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Ingram Micro Cloud今天宣布将向其印度经销商网络分销全系列的亚马逊网络服务(AWS)，以支持在间接经销商生态系统中提供全球极为全面和广为采用的云解决方案之一。

Ingram Micro Cloud是AWS合作伙伴网络(APN)中的高级AWS咨询合作伙伴和AWS分销商，曾于2021年3月宣布与AWS达成全球战略合作协议(SCA)。该协议的成果之一是扩大了AWS及其全球伙伴的地理覆盖范围和业务版图。作为全球拓展的一部分，Ingram Micro Cloud现在将向印度的经销商提供完整的AWS服务组合，以巩固该公司最近在澳大利亚、新西兰、法国、墨西哥、匈牙利和波兰的AWS拓展。借助全套AWS产品，印度的Ingram Micro Cloud合作伙伴有望看到满足客户云平台需求的新机遇。

Ingram Micro Cloud India总监兼云主管Jyotil Mankad表示：“随着我们与AWS合作的不断深入，Ingram Micro Cloud将继续专注于为客户带来更大的价值，帮助其完善AWS实践。我们的愿景是通过正确的解决方案、战略和平台，帮助我们的合作伙伴在数字经济中取胜，使其能够建立稳定的经常性收入流。”

Ingram Micro Cloud涵盖广泛的合作伙伴赋能和支持计划，以通过其合作伙伴计划帮助建立AWS实践。这些端到端参与模型使系统集成商(SI)和独立软件供应商(ISV)能够更轻松地推进其自身与客户的上云之旅。

SIBU DigitalTrack Solutions Private Limited总监S. SrinivasaKumar解释道：“我很高兴看到Ingram Micro Cloud/AWS在印度的合作伙伴关系！作为合作伙伴，我们与这两个实体都有联系，我们看到了云业务的积极发展轨迹，同时也看到了现有的机会。”

Amazon Internet Services Private Limited (AISPL) 合作伙伴联盟负责人Jasjeet Singh分享道：“我们很高兴将AWS和Ingram Micro的全球分销合作伙伴关系拓展到印度。Ingram Micro将培训、服务、产品、入市支持与强大的印度渠道合作伙伴网络相结合，在帮助其合作伙伴建立和扩展成功的AWS云实践方面拥有丰富的全球经验。这种方法将有助于进一步加强AWS合作伙伴网络，尤其是在印度的二/三线城市。我们有一个共同的愿景，那就是让建设者和企业有能力建设一个更好的印度，并加速全国7500多万中小企业的数字化转型。”

Ingram Micro Cloud和AWS将继续合作，巩固其当前的技能和提供的解决方案，同时开发新的资源以支持渠道合作伙伴管理其最终客户。Ingram Micro Cloud目前为其合作伙伴提供获取一个AWS云卓越中心(CCoE)团队服务的机会。该团队拥有250多项AWS认证、AWS专业和托管服务、AWS Well-Architected服务、AWS运营和计费服务等。

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Ingram Micro Cloud通过聚集创新者和问题解决者来帮助世界实现更多成就。它帮助简化和管理云的复杂数字价值链——全部由CloudBlue技术提供支持。凭借无与伦比的全球影响力、对自动化上市和集成工具的轻松访问、深厚的技术专长以及精选的可扩展SaaS和IaaS解决方案，Ingram Micro Cloud通过“更多即服务”(More as a Service)为供应商、代理商和托管服务提供商提供支持。有关更多信息，请访问https://www.ingrammicrocloud.com。

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