挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球 AI 软件公司，Virtual Smart Sensors™ 的全球领导者 Elliptic Labs (OSE: ELABS)宣布，与 AMD（纳斯达克代码：AMD）达成合作，将 Elliptic Labs 的 AI Virtual Smart Sensor Platform的应用扩展至搭载 AMD Ryzen™ PRO 5000 系列处理器的 PC 和笔记本电脑。 Elliptic Labs 的 AI虚拟智能传感平台基于 AMD 的系统的结合，将为使用 AMD 平台的个人电脑和笔记本电脑制造商们带来创新的用户体验，例如存在检测、3D无接触手势交互以及心跳和呼吸监测。

Elliptic Labs 的 AI 虚拟智能传感器平台利用专利算法、专有机器学习 (ML) 工具和传感器融合来创建 AI 虚拟智能传感技术。在选定的基于 AMD Ryzen™ PRO 处理器的平台上引入 Elliptic 的 AI 虚拟智能传感器平台，同时为两家公司带来了巨大的增长机会。

用户一直在持续将他们的工作环境联入更多的家庭办公室和移动设置，这就对更强大、功耗更低的系统提出了需求，同时用户也期待新的创新让他们的工作更简单、更安全、更方便。通过在基于 AMD Ryzen™ PRO 处理器的系统上提供 Elliptic 的虚拟传感器，Elliptic 在用户体验方面的创新将有助于个人电脑和笔记本电脑制造商们扩展起其为客户提供的功能和特性。

制造商们已经开始依赖 Elliptic Labs 来帮助使设备更智能，这些功能包括非接触式手势、存在检测以及安全性的升级。由于 AI 虚拟智能传感器平台是纯软件的，因此制造商们不仅降低了成本，并且成为富有责任感的企业公民，减少了对依赖于贵金属有害开采和采购的硬件传感器的依赖。

Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 解释说：“Elliptic Labs 与 AMD 的关系证明了 Elliptic Labs 对个人电脑和笔记本电脑市场的价值定位有多快和多远。AMD 令人印象深刻的增长轨迹反映了其对创新的承诺，并不断挑战极限，为 PC 和笔记本电脑用户带来更好的用户体验。与 AMD 携手打造更智能、更快、更安全的下一代设备对两家公司来说都是一个巨大的机遇。”

“AMD 一直在寻找像 Elliptic Labs 这样的创新合作伙伴，以在我们行业领先的笔记本电脑平台的基础上进行构建，”AMD OEM 客户计算部企业副总裁兼总经理 Jason Banta 说。 “Elliptic Labs 的 AI 虚拟智能传感器平台能够增强 AMD 的驱动系统，为我们的客户与他们的个人电脑带来新的交互方式。”

关于 Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。2022年3月, 该公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 主板上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标。

AI Virtual Smart Sensor Platform、AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor是Elliptic Labs的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。