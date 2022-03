Eight Sleep selezionata come fornitore ufficiale per la scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team Welcomes Eight Sleep as Official Team Supplier

Eight Sleep Products will Power Sleep Fitness for the 8x F1 Champions Through the 2022 and 2023 Race Seasons (Photo: Business Wire)

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Eight Sleep, la prima azienda al mondo dedita ai sonni ristoratori, ha annunciato quest’oggi di essere stata selezionata dalla scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas quale fornitore ufficiale nell’ambito di uno sforzo collaborativo inteso ad aiutare il team a prepararsi in previsione dell’impegnativo calendario delle gare di Formula 1 del 2022. La scuderia Mercedes-AMG Petronas, con i piloti Lewis Hamilton e George Russell e il direttore sportivo della scuderia Toto Wolff, avrà accesso alla suite di prodotti di Eight Sleep per ottimizzarne il sonno e garantirne le massime prestazioni durante questa stagione e la prossima.

La scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas è alla ricerca costante di soluzioni per ottimizzare le prestazioni dell’auto e del team. La tecnologia del sonno di prossima generazione messa a punto da Eight Sleep è stata pensata per rispondere sia ai requisiti tecnici che alle esigenze dell’organismo umano associati al calendario denso di impegni della stagione 2022 della Formula 1, consentendo alla scuderia premiata in ben otto edizioni del campionato di continuare a riscuotere successo. La scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas va ad aggiungersi ad altri oltre 200 atleti professionisti che fanno affidamento su Eight Sleep per ottimizzare il recupero attraverso la termoregolazione avanzata e la sofisticata tecnologia del sonno incorporate nel Pod Pro.

Il marchio Eight Sleep sarà riportato sull’auto della scuderia nel corso del Gran Premio inaugurale di Miami, mentre il logo Eight Sleep sarà riportato su tutti i teli copriauto durante l’intera stagione. Eight Sleep aiuterà i membri della scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas a ottimizzare le loro prestazioni attraverso la sua innovativa tecnologia del sonno. Stando ai dati disponibili, il 49% di quanti fanno uso dei prodotti di Eight Sleep ha riscontrato un aumento della variabilità della frequenza cardiaca (heart rate variability, HRV) di almeno il 10% dopo aver dormito sul Pod per una settimana.

Con programmi estenuanti di sessioni di allenamento, gare e spostamenti, è fondamentale dare ai membri del team l’opportunità di riposarsi e ristorare le forze affinché possano dare il meglio di sé. Dopo aver spinto il proprio corpo al limite, tra allenamenti, gare e viaggi spossanti, i membri della scuderia hanno bisogno di riposarsi adeguatamente per recuperare forze ed energia. La termoregolazione di Eight Sleep è stata appositamente sviluppata per consentire al team di ristorare forze ed energie ai massimi livelli, il che rivestirà un’importanza fondamentale per la scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas nel 2022. L’App Eight Sleep, inoltre, sfrutta la tecnologia di rilevamento incorporata nel prodotto per la generazione di resoconti giornalieri sui principali parametri vitali come frequenza cardiaca e sua variabilità, fasi del sonno e altri indicatori dello stato di salute, consentendo alla scuderia di creare miglior regimi di salute e ottimizzare il sonno.

“Il nostro team è composto da oltre 2.000 persone, tra Brackley e Brixworth, ognuna delle quali dà il massimo di sé ogni singolo giorno in uno sport in cui ciascun dettaglio è fondamentale. Per raggiungere l’elevato livello prestazionale richiesto per gareggiare in Formula 1 esploriamo incessantemente tutte le opzioni di ottimizzazione delle prestazioni possibili e immaginabili. Ci siamo rivolti a Eight Sleep per poterne sfruttare la tecnologia durante la prossima stagione e diffondere al tempo stesso un messaggio chiave sull’importanza del recupero per quanti aspirano alle massime prestazioni”, ha spiegato Toto Wolff, direttore sportivo e amministratore delegato della scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas.

“Eight Sleep, e io in prima persona, accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di collaborare con la scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas per ottimizzare il sonno del team, così che possano continuare a fornire le migliori prestazioni”, ha dichiarato Matteo Franceschetti, cofondatore e amministratore delegato di Eight Sleep. “Sono cresciuto in Italia, quindi la Formula 1 è stata una parte molto importante della mia vita; dalle gare con mio padre all’avviamento della mia prima attività scattando foto delle auto da corsa sui circuiti locali. Il perseguimento incessante dell’innovazione e del miglioramento continui da parte della scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas è perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti da Eight Sleep. Lavoreremo insieme per migliorare il sonno e il ristoro dei membri della scuderia per assicurare loro la vittoria nei Gran Premi di quest’anno”.

“Siamo lieti di accogliere Eight Sleep in seno al team e iniziare a collaborare allo sviluppo e all’innovazione dei nostri programmi per il sonno e il recupero”, ha affermato Richard Sanders, direttore commerciale della scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas. “L’approccio di Eight Sleep alla reimmaginazione del sonno è affine al nostro modo di operare. Eight Sleep è ossessionata dalle prestazioni, cura tutto nei minimi dettagli e fa tutto il possibile per accertarsi che il nostro team si riposi adeguatamente per poter dare il meglio di sé”.

Il Pod Pro di Eight Sleep

Il Pod Pro di Eight Sleep è la soluzione di termoregolazione più avanzata presente sul mercato. Il Pod Pro esibisce le stesse caratteristiche essenziali del pluripremiato Pod originale, nonché la nuova tecnologia di termoregolazione Room Climate, il topper integrato Comfort Blend™, la tecnologia di risveglio GentleRise™ e una quantità doppia di sensori per il monitoraggio del nuovo parametro della variabilità della frequenza cardiaca e la generazione del resoconti del Check-up quotidiano. I perfezionamenti apportati al Pod Pro aiutano tutti a riposare e recuperare le forze, dall’atleta professionista al consumatore medio. Il prodotto trasforma qualsiasi comune letto in una piattaforma avanzata per la salute che alimenta sia le prestazioni che la longevità.

Tra quanti hanno fatto uso in passato o stanno usando al momento prodotti Eight Sleep vi sono atleti quali Red Gerard (medaglia d’oro 2018, snowboard), Brooke Wells (due volte campionessa dei CrossFit Games, categoria individuale), Apolo Ohno (vincitore di due medaglie d’oro, pattinaggio di velocità), Justin Medeiros (campione di CrossFit 2021), Daniel Sturridge (calciatore inglese), Daryl Homer (medaglia d’argento 2016 e 2020, scherma) e Jane Campbell (medaglia di bronzo 2020, calcio). Tra gli atleti/investitori di Eight Sleep vi sono Alex Rodriguez (imprenditore ed ex atleta della MLB), Matthew Dellavedova (medaglia di bronzo 2020, basket), Kris Bryant (esterno dei San Francisco Giants) e J.D. Martinez (esterno dei Boston Red Sox).

Informazioni su Eight Sleep

Eight Sleep è la prima azienda al mondo orientata al sonno ristoratore, la cui missione consiste nell’alimentare il potenziale umano attraverso un sonno ottimale. Eight Sleep sfrutta la termoregolazione, i dati e la tecnologia per consentire alle persone di recuperare le forze e iniziare ogni giorno con livelli energetici al massimo. Eight Sleep è stata annoverata da Fast Company tra le “Aziende più innovative del 2022” e le “Aziende più innovative del 2018”, oltre ad essere stata insignita per due anni consecutivi del riconoscimento “Migliore innovazione dell’anno” dalla rivista TIME. Per saperne di più visitare eightsleep.com.

Informazioni sulla scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas

La scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas è la scuderia ufficiale di Mercedes-Benz che gareggia all’apice del motorsport: il Campionato mondiale di Formula 1 FIA (FIA Formula One™ World Championship).

Nel mondo dello sport non c’è nulla che sia anche solo lontanamente paragonabile alla Formula 1. È una sfida impegnativa sotto il profilo tecnico e umano, che abbina tecnologie all’avanguardia a innovazione, gestione ad alte prestazioni e lavoro di squadra d’élite.

Alla scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas un gruppo di individui appassionati e determinati si adopera per progettare, sviluppare, produrre e collaudare le auto da corsa pilotate da Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, e dal giovane astro nascente George Russell.

La scuderia ha stabilito un nuovo standard di riferimento per il successo in Formula 1 durante l’attuale era ibrida dello sport, conquistando i Campionati del Mondo Piloti e Costruttori nelle stagioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, e il Campionato Costruttori nel 2021. Nel corso delle stagioni coronate dal successo finale, la scuderia ha conquistato 111 vittorie, 232 podi, 118 pole position, 81 giri più veloci e 53 doppiette su 160 partenze.

