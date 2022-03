Mercedes-AMG Petronas Formula 1-team verwelkomt Eight Sleep als officiële teamleverancier

Eight Sleep Products will Power Sleep Fitness for the 8x F1 Champions Through the 2022 and 2023 Race Seasons (Photo: Business Wire)

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team Welcomes Eight Sleep as Official Team Supplier

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team Welcomes Eight Sleep as Official Team Supplier

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Eight Sleep, ’s werelds eerste slaapfitnessbedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het Mercedes-AMG Petronas Formule 1-team het bedrijf heeft benoemd tot officiële teamleverancier in een gezamenlijke inspanning om de voorbereidingen van het team voor een uitgebreid Formule 1-schema voor 2022 te ondersteunen. Het Mercedes-AMG Petronas-team, waaronder coureurs Lewis Hamilton, George Russell en teambaas Toto Wolff, krijgen toegang tot de producten van Eight Sleep om hun slaap te optimaliseren en topprestaties te garanderen voor dit en het volgende seizoen.

Het Mercedes-AMG Petronas F1-team zoekt rigoureus naar manieren om de prestaties van de auto en het team te verbeteren. De slaaptechnologie van de volgende generatie van Eight Sleep is ontwikkeld om de technische en menselijke eisen van het intense F1-schema van 2022 te ondersteunen. Hierdoor kunnen de achtvoudige kampioenen hun langetermijnsucces behouden. Het Mercedes-AMG Petronas F1-team voegt zich bij Eight Sleep, samen met meer dan 200 professionele atleten die op Eight Sleep vertrouwen om hun herstel te stimuleren via de geavanceerde thermoregulatie en slaaptechnologie van de Pod Pro.

Naast de branding van Eight Sleep op de auto van het team voor de inaugurele Grand Prix van Miami, is het Eight Sleep-logo gedurende het seizoen op alle autohoezen te zien. Eight Sleep ondersteunt Mercedes-AMG Petronas F1-teamleden om hun prestaties te verbeteren via hun innovatieve slaaptechnologie. Gegevens hebben aangetoond dat de producten van Eight Sleep 49% van de Eight Sleep-leden helpen om een verhoging van hun HRV (hartritmevariabiliteit) te zien van ten minste 10% na een week slapen op de pod.

Met uitputtende schema’s die bestaan uit trainen, racen en reizen, is het van kritiek belang dat teamleden goed bijtanken en herstellen om op hun best te presteren. Wanneer ze het uiterste van hun lichaam vergen, tussen de trainingen, races en hectische reisschema’s door, moet het team goed herstellen en bijtanken. De thermoregulatie van Eight Sleep is ontworpen om het team op te laden tot het maximale energieniveau, wat in 2022 van kritiek belang zal zijn voor het Mercedes-AMG Petronas Formula One-team. Bovendien maakt de Eight Sleep-app gebruik van de sensortechnologie van het product om dagelijkse rapporten te leveren over belangrijke gezondheidsstatistieken, zoals hartslag, HRV, slaapstadia en meer, waardoor het team betere gezondheidsregimes kan opbouwen en hun slaap kan optimaliseren.

“Ons team bestaat uit meer dan 2.000 mensen in Brackley en Brixworth, die elke dag allemaal op hun hoogtepunt presteren in een sport waar elk detail belangrijk is. Om het niveau van duurzame prestaties te bereiken dat vereist is om in de Formule 1 te concurreren, zijn we onvermoeibaar bezig met het onderzoeken van alle mogelijke optimalisaties, inclusief slaap. Door samen te werken met Eight Sleep willen we hun technologie gebruiken tijdens het komende seizoen en tegelijkertijd een belangrijke boodschap verspreiden over het belang van herstel wanneer je streeft naar topprestaties”, zei Toto Wolff, teambaas en CEO van het Mercedes-AMG Petronas F1-team.

“Eight Sleep, en ik persoonlijk, zijn verheugd om samen te werken met Mercedes-AMG Petronas Formula One en de slaap van hun team te versterken, zodat ze op het hoogste niveau kunnen blijven presteren”, zei Matteo Franceschetti, medeoprichter en CEO van Eight Sleep. “Toen ik opgroeide in Italië, was de Formule 1 een groot deel van mijn leven, van met mijn vader racen met auto’s tot het starten van mijn eerste bedrijf om foto’s te maken van racende auto’s op lokale circuits. De toewijding van Mercedes-AMG Petronas F1 aan constante innovatie en verbetering is waar we bij Eight Sleep naar streven. We zullen samenwerken om de slaap en het herstel van het team te verbeteren voor een succesvolle overwinning tijdens de Grand Prix-races van dit jaar.”

“We zijn verheugd om Eight Sleep bij het team te verwelkomen en met hen samen te werken om onze slaap- en herstelprogramma’s te ontwikkelen en innoveren”, zei Richard Sanders, commercieel directeur van het Mercedes-AMG Petronas F1-team. “De benadering van Eight Sleep om slaap opnieuw vorm te geven, lijkt erg op onze manier van opereren. Ze zijn geobsedeerd door prestaties, de fijne details en zorgen ervoor dat ons team de rust krijgt die ze nodig hebben om op hun best te presteren.”

De Pod Pro van Eight Sleep

De Pod Pro van Eight Sleep is de meest geavanceerde oplossing op de markt voor thermoregulatie. De Pod Pro behoudt de essentiële kenmerken van de originele en bekroonde Pod, met de introductie van een nieuw ruimteklimaat en weersrespons, een Comfort Blend™ Integrated Topper, GentleRise™ Wake Up-technologie en een verdubbeling van het aantal sensoren waardoor nieuwe hartritmevariabiliteitmonitoring en een dagelijks gezondheidscheckrapport mogelijk zijn. De verbeteringen in de Pod Pro helpen iedereen bij hun rust en herstel, van topsporters tot alledaagse consumenten. Het product transformeert elk gewoon bed in een geavanceerd gezondheidsplatform dat zowel de prestaties en levensduur bevordert.

Huidige en voormalige Eight Sleep-atleten zijn Red Gerard (gouden medaillewinnaar 2018, snowboarden), Brooke Wells (tweevoudig individueel CrossFit Games-atleet), Apolo Ohno (tweevoudig gouden medaillewinnaar, schaatsen), Justin Medeiros (CrossFit-kampioen 2021), Daniel Sturridge (Engelse voetballer), Daryl Homer (zilveren medaillewinnaar 2016 en 2020, schermen) en Jane Campbell (bronzen medaillewinnaar 2020, voetbal). Acht atleteninvesteerders van Sleep zijn Alex Rodriguez (gepensioneerd MLB-atleet en ondernemer), Matthew Dellavedova (bronzen medaillewinnaar 2020, basketbal), Kris Bryant (outfielder van de San Francisco Giants) en JD Martinez (outfielder van de Boston Red Sox).

Over Eight Sleep

Eight Sleep is ’s werelds eerste slaapfitnessbedrijf met een missie om het menselijk potentieel te voeden door middel van optimale slaap. Eight Sleep maakt gebruik van thermoregulatie, gegevens en technologie om personen elke ochtend tot hun maximale energieniveau te herstellen. Eight Sleep werd uitgeroepen tot een van de ‘Meest innovatieve bedrijven van 2022’ en ‘Meest innovatieve bedrijven van 2018’ door Fast Company en werd twee jaar op rij erkend door TIME voor ‘Beste uitvindingen van het jaar’. Ga voor meer informatie naar eightsleep.com.

Over Mercedes-AMG Petronas Formula One

Het Mercedes-AMG Petronas Formula One-team is het fabrieksteam van Mercedes-Benz en strijdt op het hoogtepunt van de autosport, het FIA Formula One™-wereldkampioenschap.

De Formule 1 is als niets anders op sportief gebied. Het is een veeleisende technische en menselijke uitdaging, waarbij geavanceerde technologieën en innovatie, hoogwaardig management en elite teamwork worden gecombineerd.

Bij het Mercedes-AMG Petronas Formula One-team werkt een groep gepassioneerde en vastberaden mensen aan het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en racen van de auto’s die worden bestuurd door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en de jonge ster George Russell.

Het team heeft een nieuwe maatstaf voor F1-succes neergezet tijdens het huidige hybride tijdperk van de sport, door opeenvolgende wereldkampioenschappen voor coureurs en constructeurs te winnen in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 en het constructeurskampioenschap in 2021. Tijdens die titelwinnende seizoenen behaalde het team 111 overwinningen, 232 podiumplaatsen, 118 polepositions, 81 snelste ronden en 53 een-twee-finishes van 160 races.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.