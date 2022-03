L’écurie de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas accueille Eight Sleep en tant que fournisseur officiel

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team Welcomes Eight Sleep as Official Team Supplier

Eight Sleep Products will Power Sleep Fitness for the 8x F1 Champions Through the 2022 and 2023 Race Seasons (Photo: Business Wire)

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Eight Sleep, première société de santé du sommeil au monde, a annoncé aujourd’hui que l’écurie de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas a nommé la société fournisseur officiel de l’équipe dans un effort commun visant à soutenir les préparatifs de l’équipe durant le calendrier chargé de la saison 2022 de F1. L’écurie Mercedes-AMG Petronas et ses pilotes, Lewis Hamilton et George Russell, ainsi que son directeur Toto Wolff, auront accès à la gamme de produits d’Eight Sleep pour optimiser leur sommeil et assurer des performances maximales cette saison et la saison prochaine.

L’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas recherche avec soin des moyens d’améliorer les performances de la voiture et de l’équipe. La technologie de sommeil de nouvelle génération d’Eight Sleep est conçue pour répondre aux exigences au niveau technique et humain du calendrier chargé de la saison 2022 de F1, permettant aux huit fois champions du monde de faire perdurer leur réussite. L’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas rejoint Eight Sleep ainsi que plus de 200 athlètes professionnels qui font confiance à Eight Sleep pour favoriser leur récupération grâce à la technologie avancée de thermorégulation et de sommeil de Pod Pro.

En plus de la marque Eight Sleep figurant sur la voiture de l’écurie au premier Grand Prix de Miami, le logo Eight Sleep figurera sur toutes les housses de voiture pendant toute la saison. Grâce à sa technologie de sommeil innovante, Eight Sleep aidera les membres de l’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas à améliorer leurs performances. Des données ont montré que grâce aux produits Eight Sleep, 49 % des membres d’Eight Sleep voient leur VFC (variabilité de fréquence cardiaque) augmenter d’au moins 10 %, après avoir dormi pendant une semaine sur le Pod.

Avec des horaires épuisants d’entraînements, de courses et de déplacements, il est primordial que les membres de l’équipe fassent le plein d’énergie et récupèrent correctement afin de donner le meilleur d’eux-mêmes. Lorsqu’ils poussent leur corps jusqu’à leurs limites, entre entraînements, courses et horaires de voyage éprouvants, les membres de l’équipe doivent récupérer et faire le plein d’énergie correctement. La thermorégulation d’Eight Sleep est conçue pour restaurer les niveaux d’énergie des membres de l’équipe à leur maximum, ce qui sera essentiel pour l’écurie de Formule Un Mercedes-AMG Petronas en 2022. En outre, l’application Eight Sleep exploite la technologie de capteur du produit pour fournir des rapports quotidiens sur les indicateurs de santé clés, tels que la fréquence cardiaque, la VFC, les phases de sommeil, etc., donnant ainsi à l’équipe la possibilité de créer de meilleurs programmes de santé et d’optimiser son sommeil.

« Notre écurie est composée de plus de 2 000 personnes entre Brackley et Brixworth, qui performent toutes à leur maximum tous les jours dans un sport où chaque petit détail compte. Pour atteindre le niveau de performance soutenu nécessaire pour concourir en Formule 1, nous étudions inlassablement toutes les optimisations possibles, y compris le sommeil. En nous associant à Eight Sleep, nous souhaitons exploiter sa technologie au cours de la saison à venir, tout en diffusant un message clé sur l’importance de la récupération lorsque l’on vise des performances optimales », a déclaré Toto Wolff, directeur de l’équipe et PDG de l’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas.

« Eight Sleep, et moi-même, sommes ravis de nous associer à l’écurie de Formule Un Mercedes-AMG Petronas et de favoriser le sommeil des membres de son équipe afin qu’ils puissent continuer à performer au plus haut niveau », a indiqué Matteo Franceschetti, cofondateur et PDG d’Eight Sleep. « J’ai grandi en Italie et la Formule Un faisait vraiment partie de ma vie, des courses de voitures avec mon père aux photos de voitures de course que je prenais sur les circuits locaux pour ma première entreprise. L’engagement de Mercedes-AMG Petronas F1 envers l’innovation et l’amélioration constantes est ce que nous visons chez Eight Sleep. Nous allons travailler ensemble pour améliorer le sommeil et la récupération de l’équipe pour lui assurer des victoires lors des Grand Prix de cette année. »

« Nous sommes enchantés d’accueillir Eight Sleep au sein de notre écurie et de commencer à travailler avec eux pour développer et innover autour de nos programmes de sommeil et de récupération », a déclaré pour sa part Richard Sanders, directeur commercial de l’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas. « L’approche d’Eight Sleep pour réinventer le sommeil est très similaire à la façon dont nous fonctionnons. La performance, les petits détails et faire en sorte que notre équipe ait le repos dont elle a besoin pour donner le meilleur d’elle-même est une obsession pour eux. »

Le Pod Pro par Eight Sleep

Le Pod Pro par Eight Sleep est la solution de thermorégulation la plus perfectionnée sur le marché. Le Pod Pro conserve les caractéristiques essentielles du Pod d’origine primé, tout en introduisant une nouvelle fonctionnalité de réponse à la température ambiante et aux conditions météorologiques, un surmatelas intégré Comfort Blend™, la technologie de réveil GentleRise™ et le double de capteurs autorisant une nouvelle fonctionnalité de monitorage de la variabilité de la fréquence cardiaque et un rapport quotidien sur l’état de santé. Les avancées au cœur du Pod Pro permettent à tout le monde de mieux se reposer et récupérer, des athlètes de haut niveau au consommateur lambda. Ce produit transforme n’importe quel lit ordinaire en une plateforme de santé perfectionnée qui alimente à la fois la performance et la longévité.

Parmi les athlètes anciennement ou actuellement membres d’Eight Sleep figurent Red Gerard (Médaillé d’or 2018 en snowboard), Brooke Wells (Athlète deux fois participante en individuel aux CrossFit Games), Apolo Ohno (Double médaillé d’or en patinage de vitesse), Justin Medeiros (Vainqueur des Crossfit Games 2021), Daniel Sturridge (Joueur de football anglais), Daryl Homer (Médaillé d’argent 2020 et 2016 en escrime) et Jane Campbell (Médaillée de bronze 2020 en football). Parmi les athlètes-investisseurs d’Eight Sleep figurent Alex Rodriguez (Ancien athlète de la MLB et entrepreneur), Matthew Dellavedova (Médaillé de bronze 2020 en basketball), Kris Bryant (Joueur de champ extérieur des San Francisco Giants) et J.D. Martinez (Joueur de champ extérieur des Boston Red Sox).

À propos d’Eight Sleep

Eight Sleep est la première société mondiale de santé du sommeil, qui a pour mission d’alimenter le potentiel humain grâce à un sommeil optimal. Eight Sleep tire parti de la thermorégulation, des données et de la technologie pour permettre aux individus de rétablir leurs niveaux d’énergie maximum chaque matin. Eight Sleep a été désignée parmi les « Sociétés les plus innovantes de 2022 » et les « Sociétés les plus innovantes de 2018 » par Fast Company, et a obtenu le prix des « Meilleures inventions de l’année » de TIME pendant deux années consécutives. Pour en savoir plus, consultez eightsleep.com.

À propos de Mercedes-AMG Petronas Formula One

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team est l’équipe d’usine de Mercedes-Benz, participant au summum du sport automobile, le Championnat du monde FIA Formula One™.

La Formule Un est incomparable dans la sphère sportive. C’est un redoutable défi technique et humain, associant technologies de pointe et innovation, gestion haute performance et travail d’équipe d’élite.

Chez Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, un groupe de personnes passionnées et déterminées œuvrent à la conception, au développement, à la construction et à la course de voitures pilotées par le septuple champion du monde Lewis Hamilton et la jeune star George Russell.

L’écurie a établi une nouvelle référence en termes de réussite en F1 au cours de l’ère hybride actuelle de ce sport, remportant des championnats du monde consécutifs des pilotes et des constructeurs en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, et le championnat des constructeurs en 2021. Au cours de ces saisons victorieuses, l’écurie a remporté 111 victoires, 232 podiums, 118 pole positions, 81 tours les plus rapides et 53 doublés sur 160 départs.

