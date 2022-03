Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Team heißt Eight Sleep als offiziellen Teamausrüster willkommen

Eight Sleep Products will Power Sleep Fitness for the 8x F1 Champions Through the 2022 and 2023 Race Seasons (Photo: Business Wire)

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team Welcomes Eight Sleep as Official Team Supplier

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Eight Sleep, das weltweit erste Unternehmen für Schlaffitness, gab heute bekannt, dass das Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Team das Unternehmen zum offiziellen Teamlieferanten ernannt hat, um gemeinsam die Vorbereitungen des Teams auf einen umfangreichen Zeitplan für die Formel 1 2022 zu unterstützen. Das Team von Mercedes-AMG Petronas, darunter die Fahrer Lewis Hamilton, George Russell sowie Teamchef Toto Wolff, wird Zugriff auf die Produktsuite von Eight Sleep haben, um ihren Schlaf zu optimieren und in dieser und der nächsten Saison Spitzenleistungen sicherzustellen.

Das Mercedes-AMG Petronas F1-Team sucht konsequent nach Möglichkeiten, die Leistung des Autos und des Teams zu verbessern. Die Schlaftechnologie der nächsten Generation von Eight Sleep wurde entwickelt, um die technischen und menschlichen Anforderungen des intensiven F1-Zeitplans 2022 zu unterstützen und es den 8-fachen Champions zu ermöglichen, ihren langfristigen Erfolg aufrechtzuerhalten. Das Mercedes-AMG Petronas F1-Team schließt sich Eight Sleep zusammen mit mehr als 200 professionellen Athleten an, die sich auf Eight Sleep verlassen, um ihre Regeneration durch die fortschrittliche Thermoregulations- und Schlaftechnologie des Pod Pro voranzutreiben.

Zusätzlich zum Branding von Eight Sleep, das auf dem Teamauto für den ersten Grand Prix von Miami zu sehen ist, wird das Eight Sleep-Logo für die Dauer der Saison auf allen Autoabdeckungen zu sehen sein. Eight Sleep wird Teammitglieder von Mercedes-AMG Petronas F1 dabei unterstützen, ihre Leistung durch ihre innovative Schlaftechnologie zu steigern. Daten haben gezeigt, dass Eight Sleep-Produkte 49 % der Eight Sleep-Mitglieder helfen, eine Woche nach dem Schlafen auf dem Pod eine Steigerung ihrer HRV von mindestens 10 % zu verzeichnen.

Bei anstrengenden Zeitplänen, die aus Training, Rennen und Reisen bestehen, ist es entscheidend, dass die Teammitglieder richtig auftanken und sich erholen, um ihr Bestes zu geben. Wenn sie ihren Körper an ihre Grenzen bringen, zwischen Training, Rennen und hektischen Reiseplänen, muss sich das Team richtig erholen und auftanken. Die Thermoregulierung von Eight Sleep soll das Team auf ein Höchstmaß an Energie aufladen, was für das Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Team im Jahr 2022 von entscheidender Bedeutung sein wird. Darüber hinaus nutzt die Eight Sleep App die Sensortechnologie des Produkts, um tägliche Berichte zu wichtigen Gesundheitskennzahlen wie Herzfrequenz, HRV, Schlafphasen und mehr bereitzustellen, was dem Team die Möglichkeit gibt, bessere Gesundheitssysteme aufzubauen und seinen Schlaf zu optimieren.

„Unser Team besteht aus über 2.000 Mitarbeitern in Brackley und Brixworth, die alle jeden Tag Höchstleistungen erbringen in einem Sport, bei dem es auf jedes Detail ankommt. Um das Niveau an nachhaltiger Leistung zu erreichen, das für die Teilnahme an der Formel 1 erforderlich ist, untersuchen wir unermüdlich alle möglichen Optimierungen, einschließlich Schlaf. Durch die Partnerschaft mit Eight Sleep möchten wir ihre Technologie in der kommenden Saison nutzen und gleichzeitig eine Schlüsselbotschaft über die Bedeutung der Erholung verbreiten, wenn Sie Spitzenleistungen anstreben“, sagte Toto Wolff, Teamchef und CEO des Mercedes-AMG Petronas F1 Teams.

„Eight Sleep und ich persönlich sind begeistert, mit Mercedes-AMG Petronas Formel 1 zusammenzuarbeiten und den Schlaf ihres Teams zu stärken, damit sie weiterhin auf höchstem Niveau arbeiten können“, sagte Matteo Franceschetti, Mitbegründer und CEO von Eight Sleep. „Als ich in Italien aufgewachsen bin, war die Formel 1 ein großer Teil meines Lebens – von Rennwagen mit meinem Vater bis hin zur Gründung meines ersten Unternehmens, in dem ich Rennwagen auf lokalen Rennstrecken fotografierte. Das Engagement von Mercedes-AMG Petronas F1 für ständige Innovation und Verbesserung ist das, wonach wir bei Eight Sleep streben. Wir werden zusammenarbeiten, um den Schlaf und die Erholung des Teams für einen erfolgreichen Sieg bei den diesjährigen Grand-Prix-Rennen zu verbessern.“

„Wir freuen uns, Eight Sleep im Team willkommen zu heißen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Schlaf- und Erholungsprogramme zu entwickeln und zu erneuern“, sagte Richard Sanders, Commercial Director des Mercedes-AMG Petronas F1-Teams. „Der Ansatz von Eight Sleep, Schlaf neu zu denken, ist unserer Arbeitsweise sehr ähnlich. Sie sind besessen von Leistung, den feinen Details und der Sicherstellung, dass unser Team die Ruhe bekommt, die es braucht, um Höchstleistungen zu erbringen.“

Der Pod Pro von Eight Sleep

Der Pod Pro von Eight Sleep ist die fortschrittlichste Lösung auf dem Markt für Thermoregulation. Der Pod Pro behält wichtige Merkmale des ursprünglichen und preisgekrönten Pods bei. Es führt ein neues Raumklima und Wetterverhalten, einen integrierten Comfort Blend™ Topper, GentleRise™ Wecktechnologie und die doppelte Anzahl von Sensoren ein, die eine neue Überwachung der Herzfrequenzvariabilität und einen täglichen Gesundheitscheckbericht ermöglichen. Die Fortschritte im Pod Pro helfen allen bei ihrer Erholung und Erholung – vom Spitzensportler bis zum Alltagsverbraucher. Das Produkt verwandelt jedes gewöhnliche Bett in eine fortschrittliche Gesundheitsplattform, die sowohl Leistung als auch Langlebigkeit fördert.

Zu den aktuellen und ehemaligen Eight Sleep-Athleten gehören Red Gerard (Goldmedaillengewinner 2018, Snowboarden), Brooke Wells (zweimalige CrossFit-Sportlerin), Apolo Ohno (zweifacher Goldmedaillengewinner, Eisschnelllauf), Justin Medeiros (CrossFit-Champion 2021), Daniel Sturridge (englischer Fußballspieler), Daryl Homer (Silbermedaillengewinner 2020 und 2016, Fechten) und Jane Campbell (Bronzemedaillengewinner 2020, Fußball). Zu den Athleteninvestoren von Eight Sleep gehören Alex Rodriguez (MLB-Athlet und Unternehmer im Ruhestand), Matthew Dellavedova (Bronzemedaillengewinner 2020, Basketball), Kris Bryant (Outfielder der San Francisco Giants) und J.D. Martinez (Outfielder der Boston Red Sox).

Über Eight Sleep

Eight Sleep ist das weltweit erste Unternehmen für Schlaffitness und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Potential der Menschen durch optimalen Schlaf zu fördern. Das Unternehmen Eight Sleep nutzt die Möglichkeiten der Wärmeregulierung, Daten und Technologie, um Menschen jeden Morgen wieder auf ihr maximales Energieniveau zu bringen. Eight Sleep wurde von Fast Company als eines der „Most Innovative Companies of 2022“ und „Most Innovative Companies of 2018“ ausgezeichnet und zwei Jahre in Folge von TIME als „Best Inventions of the Year“ ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter eightsleep.com.

Über Mercedes-AMG Petronas Formel 1

Das Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Team ist das Werksteam von Mercedes-Benz und tritt an der Spitze des Motorsports an – der FIA Formula One™ World Championship.

Die Formel 1 ist im Sportbereich wie nichts anderes. Es ist eine anspruchsvolle technische und menschliche Herausforderung, die Spitzentechnologien und Innovation, Hochleistungsmanagement und erstklassiges Teamwork kombiniert.

Beim Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Team arbeitet eine Gruppe leidenschaftlicher und entschlossener Menschen daran, die Autos zu entwerfen, zu entwickeln, herzustellen und Rennen zu fahren, die vom siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton und dem jungen Star George Russell gefahren werden.

Das Team hat in der aktuellen Hybrid-Ära des Sports einen neuen Maßstab für den Erfolg der Formel 1 gesetzt und 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 aufeinanderfolgende Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeisterschaften sowie 2021 die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewonnen. In diesen titelgewinnenden Saisons hat das Team bei 160 Rennstarts 111 Siege, 232 Podestplätze, 118 Pole-Positions, 81 schnellste Runden und 53 Doppelsiege erzielt.

