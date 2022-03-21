M1 Group關係企業Investcom收購Telenor Myanmar案獲准：提供基礎電信基礎設施作為重要服務

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--M1 Group已獲悉，緬甸投資委員會已經批准了Telenor Group把Telenor Myanmar售予 M1 Group關係企業Investcom PTE Ltd.的申請。

M1 Group將與Telenor Group和所有利害關係者合作，確保所有Telenor Myanmar客戶、員工和商業夥伴的業務保持連續性、穩定性和可靠性；並將儘快完成交易。

對此，M1 Group執行長Azmi T. Mikati表示：「我們對官方決定的結果感到高興。即使面對最艱難的情況，M1 Group也致力於支持Investcom PTE提供基本的通訊服務並投資發展電信基礎設施。Investcom將有目標性地在緬甸發展業務，造福緬甸人民。通訊服務已成為緬甸人們生活中的重要功能。」

Mikati先生進一步補充道：「M1 Group 數十年來一直為全球新興經濟體的人民提供基本服務。M1 Group始終並將繼續致力於維護人權，尊重其業務所在國家的法律，同時宣導消費者保護法規，在資料安全、資料韌性、隱私、連通性、漫遊和上網方面更是如此。即使在不確定的情況下，M1 Group也不會放棄擴展其技術知識，進而為緬甸人民提供支援。我們的承諾是確保每個人都能獲得他們可以依賴的優質電信服務。」

M1 Group於2021年7月首次宣佈與Telenor Group達成協議，收購其緬甸業務。該集團決定在緬甸投資的基本前提是每個國家的每個人都有權使用基本的電信基礎設施。這也反映出M1 Group對支持經濟成長的堅定承諾，即使在最緊張的形勢下，也要確保發展世界一流的電信業務。

對於緬甸市場，M1 Group正透過Investcom PTE與Shwe Byain Phyu (SBP)集團展開合作。Investcom PTE將是接管所有權的新實體。

M1 Group仍然致力於在緬甸人民的生活中扮演重要角色，並保留崇尚關懷、信任、團結和科技優勢的價值觀，同時努力追求進步和社會影響，繼續心繫民眾。

Mikati先生總結道：「我想感謝Telenor Myanmar的整個管理團隊和員工，感謝他們努力不懈，把Telenor Myanmar建設成今天的市場領導者。M1 Group堅定地期望以有目標性、永續性和對社會負責的方式提供基本的通訊服務，在緬甸人民的生活中扮演重要角色。我們珍惜透過Telenor的營運而與緬甸客戶和商業夥伴建立的關係，我們致力於建立信任，並努力擴大社會影響和推動科技發展，以造福緬甸人民。」

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關於M1 Group

M1 Group 是一家投資控股公司，擁有、管理和監督電信、房地產、時裝和零售等不同領域的投資及子公司。

關於Investcom PTE Ltd.

Investcom是M1 Group和Shwe Byain Phyu (SBP)集團的合資公司(JV)。這個新實體（2022年第一季）接管了Telenor Myanmar的電信業務。其主要目標是確保所有Telenor Myanmar客戶、員工和商業夥伴保持業務的連續性、穩定性和可靠性。

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