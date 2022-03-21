M1 Group关联公司Investcom收购Telenor Myanmar案获批：提供基础电信基础设施作为一项重要服务

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--M1 Group已获悉，缅甸投资委员会已经批准了Telenor Group向M1 Group关联公司Investcom PTE Ltd.出售Telenor Myanmar的申请。

M1 Group将与Telenor Group和所有利益相关者合作，确保所有Telenor Myanmar客户、员工和商业伙伴的业务保持连续性、稳定性和可靠性；并将尽快完成交易。

对此，M1 Group首席执行官Azmi T. Mikati表示：“我们对官方批准的结果感到高兴。即使面对最艰难的情况，M1 Group也致力于支持Investcom PTE提供基本的通信服务，并通过投资发展电信基础设施。Investcom将有针对性地在缅甸开展业务，造福缅甸人民。通信服务已经成为缅甸人们生活中的一项重要功能。”

Mikati先生进一步补充道：“M1 Group 数十年来一直在为全球新兴经济体的人们提供基本服务。M1 Group始终并将继续致力于维护人权，尊重其业务所在国家的法律，同时倡导消费者保护法规，在数据安全、数据弹性、隐私、连接、漫游和互联网接入方面更是如此。即使在不确定的情况下，M1 Group也不会放弃扩展其技术知识，进而为缅甸人民提供支持。我们的承诺是确保每个人都能获得他们可以依赖的高质量电信服务。”

M1 Group于2021年7月首次宣布与Telenor Group达成协议，收购其缅甸业务。该集团决定在缅甸投资有一个基本的前提，即每个国家的每个人都有权获得基本的电信基础设施。这也反映了M1 Group对支持经济增长的坚定承诺，即使在最紧张的形势下，也要确保发展世界一流的电信业务。

对于缅甸市场，M1 Group正通过Investcom PTE与Shwe Byain Phyu (SBP)集团开展合作。Investcom PTE将是接管所有权的新实体。

M1 Group仍然致力于在缅甸人民的生活中发挥有价值的作用，并保留崇尚关怀、信任、团结和技术优势的价值观，同时努力追求进步和社会影响，继续心系民众。

Mikati先生总结道：“我想感谢Telenor Myanmar的整个管理团队和员工，感谢他们为把Telenor Myanmar建设成今天的市场领导者所做的不懈努力。M1 Group坚定地期望通过有针对性的、可持续的和对社会负责的方式提供基本的通信服务，在缅甸人民的生活中发挥有价值的作用。我们珍惜通过Telenor的运营与缅甸客户和商业伙伴建立的关系，我们致力于建立信任，并努力扩大社会影响和推动技术发展，以造福缅甸人民。”

-完-

关于M1 Group

M1 Group 是一家投资控股公司，拥有、管理和监督着电信、房地产、时装和零售等不同领域的投资及子公司。

关于Investcom PTE Ltd.

Investcom是M1 Group和Shwe Byain Phyu (SBP)集团的合资公司(JV)。这个新实体（2022年第一季度）接管了Telenor Myanmar的电信业务。其主要目标是确保所有Telenor Myanmar客户、员工和商业伙伴保持业务的连续性、稳定性和可靠性。

===

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。