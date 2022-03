Approbation de la vente de Telenor Myanmar à Investcom, filiale de M1 Group: feu vert à la fourniture d’un service vital d’infrastructure de télécommunications

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--M1 Group a été informé que la Commission des investissements du Myanmar a répondu favorablement à la demande de Telenor Group concernant la vente de Telenor Myanmar à Investcom PTE Ltd., filiale de M1 Group.

M1 Group travaillera avec Telenor Group et toutes les parties prenantes pour assurer la continuité, la stabilité et la fiabilité de Telenor Myanmar au bénéfice de tous ses clients, employés et partenaires commerciaux. La transaction sera finalisée très prochainement.

Azmi T. Mikati, PDG de M1 Group, a commenté cette nouvelle en déclarant: «Nous sommes très heureux de cette réponse officielle positive. Le groupe M1 s’engage à aider Investcom PTE à fournir des services de communication essentiels et à investir pour développer l’infrastructure de télécommunications, en particulier dans les difficiles circonstances actuelles. Investcom travaillera avec détermination au Myanmar afin d’offrir à la population locale des services de communication qui ont pour elle une importance vitale.»

M. Mikati a ajouté: «M1 Group possède plusieurs dizaines d’années d’expérience de la fourniture de services essentiels aux populations des économies émergentes du monde entier. M1 Group a toujours été et restera résolu à faire respecter les droits de l’homme et les lois des pays dans lesquels il opère tout en défendant les réglementations en matière de protection des consommateurs, notamment en termes de sécurité et de résilience des données, de confidentialité, de connectivité, d’itinérance et d’accès à l’internet. M1 Group s’engage à étendre ses compétences techniques afin de soutenir les habitants du Myanmar, même dans un contexte incertain. Nous veillerons à ce que chacun ait accès à des télécommunications fiables et de haute qualité.»

En juillet 2021, M1 Group avait initialement annoncé la conclusion d’un accord avec Telenor Group portant sur l’acquisition de ses activités au Myanmar. La décision d’investir au Myanmar était motivée par le principe fondamental selon lequel toute personne, dans chaque pays, a le droit d’avoir accès à des infrastructures de télécommunications fiables. Elle reflète également le ferme engagement de M1 Group à soutenir la croissance économique, même dans des conditions extrêmement difficiles, et à assurer le développement d’un projet de télécommunications de classe mondiale.

Sur le marché du Myanmar, M1 Group est associé au groupe Shwe Byain Phyu (SBP), par l'intermédiaire d' Investcom PTE, la nouvelle entité qui en reprendra le contrôle.

M1 Group est déterminé à jouer un rôle important dans la vie des habitants du Myanmar, en préservant les valeurs de serviabilité, de confiance et de solidarité. En s’appuyant sur des technologies de pointe, M1 Group s’efforcera de promouvoir le progrès social tout en restant proche des gens.

M. Mikati a conclu: «Je remercie chaleureusement toute l’équipe de direction et les employés de Telenor Myanmar pour leurs efforts grâce auxquels Telenor Myanmar est devenu aujourd'hui un leader du marché. M1 Group a la ferme intention de jouer un grand rôle dans la vie des habitants du Myanmar en leur fournissant des services de communication essentiels et ciblés, durables et socialement responsables. Les relations établies avec nos clients et nos partenaires commerciaux au Myanmar dans le cadre des activités de Telenor nous sont chères et nous nous engageons à établir la confiance et à favoriser le progrès social et le développement technologique au profit de la population du Myanmar.»

À propos de M1 Group

M1 Group est une société holding d'investissement qui détient, gère et supervise des investissements et des filiales opérant dans un large éventail de secteurs, notamment les télécommunications, l’immobilier, la mode et la vente au détail.

À propos d’Investcom PTE Ltd.

Investcom PTE Ltd est une co-entreprise formée au T1 2002 par M1 Group et le GroupeShwe Byain Phyu (SBP). La nouvelle entité a repris les activités télécommunications de Telenor Myanmar. Son principal objectif consiste à veiller à la continuité, à la stabilité et à la fiabilité des opérations au bénéfice de tous les clients, employés et partenaires commerciaux de Telenor Myanmar.

