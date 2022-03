Übernahme von Telenor Myanmar durch die zur M1 Group gehörende Investcom genehmigt: Bereitstellung von unverzichtbarer Telekommunikationsinfrastruktur als lebenswichtigen Service

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Die M1 Group wurde darüber informiert, dass die Myanmar Investment Commission den Antrag der Telenor Group über den Verkauf von Telenor Myanmar an die Investcom PTE Ltd., eine Tochtergesellschaft der M1 Group, genehmigt hat.

Die M1 Group wird mit der Telenor Group und allen Beteiligten zusammenarbeiten, um Kontinuität, Stabilität und Zuverlässigkeit für alle Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner von Telenor Myanmar zu gewährleisten und die Transaktion so schnell wie möglich abzuschließen.

Azmi T. Mikati, CEO der M1 Group, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Wir freuen uns über diese offizielle Entscheidung. Die M1 Group wird die Investcom PTE bei der Bereitstellung grundlegender Kommunikationsdienste unterstützen und in die Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur investieren, selbst unter schwierigsten Bedingungen. Die Investcom wird ihre Geschäfte in Myanmar zielgerichtet zum Nutzen der Bevölkerung von Myanmar führen, für deren Leben Kommunikationsdienste enorm wichtig sind.“

Azmi Mikati sagte weiter: „Die M1 Group verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Bereitstellung wichtiger Dienstleistungen für Menschen in Schwellenländern auf der ganzen Welt. Die M1 Group hat sich stets für die Einhaltung der Menschenrechte eingesetzt und wird dies auch in Zukunft tun. Sie achtet die Gesetze der Länder, in denen sie tätig ist, und setzt sich für die Einhaltung der Verbraucherschutzvorschriften ein, insbesondere in Bezug auf Datensicherheit, Datenresilienz, Datenschutz, Konnektivität, Roaming und Internetzugang. Die M1 Group scheut sich nicht, ihr technisches Know-how zu erweitern und einzusetzen, um die Menschen in Myanmar zu unterstützen, selbst in Zeiten der Unsicherheit. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen Zugang zu qualitativ hochwertigen Telekommunikationsdiensten erhalten, auf die sie sich verlassen können.“

Die M1 Group gab die Vereinbarung mit der Telenor Group über die Übernahme von deren Geschäftstätigkeit in Myanmar im Juli 2021 bekannt. Die Entscheidung, in Myanmar zu investieren, basiert auf der grundlegenden Prämisse, dass jeder Mensch in jedem Land das Recht hat, Zugang zu einer grundlegenden Telekommunikationsinfrastruktur zu erhalten. Sie trägt auch dem unerschütterlichen Engagement der M1 Group Rechnung, das Wirtschaftswachstum auch unter schwierigsten Bedingungen zu unterstützen und die Entwicklung eines Telekommunikationsunternehmens von Weltrang sicherzustellen.

Für den Markt von Myanmar arbeitet die M1 Group mit der Shwe Byain Phyu (SBP) Group über die Investcom PTE zusammen. Sie ist das neue Unternehmen, das die Eigentümerschaft übernehmen wird.

Die M1 Group setzt sich weiterhin dafür ein, für die Menschen in Myanmar einen wertvollen Beitrag zu leisten und die Werte der Fürsorge, des Vertrauens, der Solidarität und des technologischen Vorsprungs zu bewahren. Gleichzeitig bemüht sie sich um Fortschritt und soziales Engagement und bleibt den Menschen nahe.

Mikati bemerkte abschließend: „Ich möchte dem gesamten Managementteam und den Mitarbeitern von Telenor Myanmar für ihre unermüdlichen Bemühungen danken, dass sie Telenor Myanmar zu dem heute bekannten Marktführer gemacht haben. Die M1 Group ist entschlossen, für die Menschen in Myanmar einen wertvollen Beitrag zu leisten, indem sie wichtige Kommunikationsdienste auf zielgerichtete, nachhaltige und sozial verantwortliche Weise bereitstellt. Wir schätzen die Beziehungen, die wir in Myanmar durch die Geschäftstätigkeit von Telenor mit Kunden und Geschäftspartnern aufgebaut haben. Zudem streben wir danach, zum Nutzen der Menschen in Myanmar Vertrauen aufzubauen und soziales Engagement sowie die Weiterentwicklung der Technologie zu fördern.“

Über die M1 Group

Die M1 Group ist eine Investment-Holdinggesellschaft, die Beteiligungen und Tochtergesellschaften in unterschiedlichsten Branchen besitzt, verwaltet und beaufsichtigt, darunter Telekommunikation, Immobilien, Mode und Einzelhandel.

Über Investcom PTE Ltd.

Investcom ist ein Joint-Venture der M1 Group und der Shwe Byain Phyu (SBP) Group. Das neue Unternehmen (1. Quartal 2022) hat den Geschäftsbereich Telekommunikation von Telenor Myanmar übernommen. Die wichtigsten Zielsetzungen dabei sind die Gewährleistung von Kontinuität, Stabilität und Zuverlässigkeit für alle Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner von Telenor Myanmar.

