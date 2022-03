Air Liquide se renforce dans l’Electronique au Japon avec des investissements significatifs

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Deux importants leaders mondiaux des semi-conducteurs ont octroyé à Air Liquide (Paris:AI) des contrats de long terme pour la fourniture de gaz industriels de très haute pureté au Japon. Dans ce contexte, Air Liquide a lancé un investissement échelonné de plus de 300 millions d’euros dans quatre unités de production de pointe situées dans des bassins industriels clés de l’Electronique, pour produire plus de 1,5 million Nm3 par an d’azote et d’autres gaz de très haute pureté.

Air Liquide construira, détiendra et exploitera des unités de production de gaz industriels de très haute pureté pour soutenir la croissance stratégique de nos clients dans la production de semi-conducteurs avancés. En comparaison d’unités de production de précédente génération, ces quatre unités efficientes sur le plan énergétique permettront au Groupe d’éviter l’émission d’une quantité estimée de 35 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ) par an. Cela représente l’équivalent des émissions de CO 2 associées à l’électricité consommée par 11 000 foyers japonais en un an. La première unité de production devrait être opérationnelle à la fin de l’année 2022.

Air Liquide fournit à ces deux clients des gaz industriels ultra-purs au Japon et ailleurs dans le monde depuis plus de 20 ans. Ces nouvelles unités de production permettront de renforcer la position de premier plan d’Air Liquide dans l’Electronique au Japon et de soutenir la dynamique de croissance de l’activité Electronique du Groupe.

François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant la région Asie-Pacifique, a déclaré : « Nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec ces partenaires de long terme, en ligne avec notre stratégie consistant à investir pour l’industrie des semi-conducteurs et à renforcer notre présence dans des bassins industriels majeurs. Ces contrats illustrent la capacité d’Air Liquide à fournir à nos clients des solutions de production de gaz industriels de très haute pureté fiables et économes en énergie. Ils sont également en ligne avec nos objectifs de Développement Durable, qui consistent notamment à aider nos clients à réduire leur empreinte carbone. »

Air Liquide au Japon

Air Liquide Japan (« ALJ ») a été créé en 1907 et contribue au développement des industries japonaises depuis plus de 100 ans. Soutenu par une main-d’œuvre hautement qualifiée de 2 000 employés, ALJ fournit de l’azote et de l’oxygène aux entreprises présentes dans le domaine de l’électronique et d’autres domaines industriels, en collaborant avec ses clients à la résolution de problèmes et à la recherche conjointe

Air Liquide Electronics

Avec un chiffre d’affaires de 2 096 millions d’euros en 2021, l’activité Électronique d’Air Liquide est une référence mondiale en matière de conception, fabrication et fourniture de gaz de très haute pureté et de matériaux avancés pour cette industrie. L’activité Électronique d’Air Liquide est un partenaire de longue date qui apporte des solutions innovantes et durables aux marchés des semi-conducteurs, du photovoltaïque et des écrans plats. Près de 4 500 employés dans le monde s’engagent à offrir l’agilité et la fiabilité professionnelles dont nos clients ont besoin. www.electronics-airliquide.com

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup