三款红米手机搭载Elliptic Labs智能传感技术

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球AI软件公司、AI Virtual Smart Sensors™领域的世界领导者Elliptic Labs(EuroNext Growth: ELABS.OL)宣布，其 AI Virtual Smart Sensors™产品 INNER BEAUTY®将搭载于小米的红米智能手机，这一系列包括K40S、K50和K50 Pro. 此外，红米也选择了长期与Elliptic Labs合作伙伴的高通所生产的骁龙870芯片组作为红米K40S的驱动。而Elliptic Labs的另一合作伙伴联发科的天玑8100芯片组和天玑9000则分别装载于红米K50和K50 Pro。在此前的2021年9月，该合同就已被公布。

“又有三部新款红米手机使用我们的 AI Virtual Smart Sensor Platform™ 这进一步证明了我们在 Virtual Smart Sensors™ 领域的领导地位。” Elliptic Labs的首席执行官 Laila Danielsen说，“像小米这样世界领先的OEM一直展现着他们对 Elliptic Labs纯软件解决方案价值的认可，因为它可以使设备更智能、更环保、更人性化。”

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现强大的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

关于 Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。2022年3月, 该公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 主板上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标。

AI Virtual Smart Sensor Platform、AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor是Elliptic Labs的商标。

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