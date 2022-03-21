Shufti Pro宣佈獲得2000萬美元A輪融資以加速成長

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人工智慧驅動的身份驗證(IDV)解決方案的全球市場領導者Shufti Pro宣佈，該公司已經在A輪融資中籌集了2000萬美元。該輪融資由專注於科技領域投資的成長型股權公司Updata Partners領投。

這筆投資將用於加速Shufti Pro的全球擴張，提供額外的資源將全自動化的解決方案推向新市場以幫助組織解決不滿意的身份驗證流程，改進其身份驗證解決方案，並擴展該公司的法規遵從套裝方案。

在認識你的客戶(KYC)業務方面，Shufti Pro的目標是提供無縫的數位客戶體驗，因此該組織提供了以身份驗證為核心的多樣化解決方案。隨著世界的變化和數位轉型的加速，對於任何希望驗證客戶身份的組織，數位身份服務已經成為業務基礎。

伴隨著企業持續進行數位轉型，依靠可信賴的身份驗證合作夥伴變得比以往更加重要。正如Shufti Pro執行長Victor Fredung所說：「我們的可配置全自動化平臺讓客戶能夠根據他們的業務目標納入無摩擦的驗證過程，並提供靈活性以因應資料隱私和安全要求，包括部署內部解決方案的能力。我們努力提供跨國組織所要求的全球覆蓋能力。」

全球都需要靈活且符合法規的解決方案來進行客戶導引、背景調查和管理，並能不受地區、業務類型和語言限制而跨國界運作。世界正在呼籲為數位危機提供更廣泛的解決方案，Shufti Pro以獨特的能力回應了這些問題：

自動化——先進的全自動化解決方案。

涵蓋全球所有主流語言的多種讀取能力，包括阿拉伯語。

可配置和高度客製化，同時擅長處理獨特的要求。我們的解決方案可以在內部部署，這在市場中是非常獨特的優勢。我們甚至符合最嚴格的監管要求，如德國的VideoKYC或阿拉伯聯合大公國的資料保留要求。

Shufti Pro創辦人兼科技長Shahid Hanif表示，該公司已經在全球為500多家客戶提供服務。他進一步表示：「本輪融資是為了尋找具有相關經驗和知識的策略性合作夥伴，我們確信已經找到了合適人選。我們現在可以開發更多令人興奮的產品，解決世界各地面臨的客戶導引和法規遵從問題。」

20多年來，Updata是堅信應為客戶、員工和股東創造卓越成果的公司，一直為B2B軟體領域具有成長思維和重視資本效率的企業家提供支援。

Updata Partners合夥人Braden Snyder表示：「我們對自籌資金的企業所取得的科技成就和商業進展印象深刻。Shufti Pro將在這個強健的基礎上加速成長。」

關於Shufti Pro

Shufti Pro是身份驗證服務提供者，提供認識你的客戶(KYC)、認識你的業務(KYB)和反洗錢服務，協助全球企業導引客戶和管理合法客戶風險。這家總部設在英國的公司有5個地區辦事處，自2017年成立以來推出了17種不同的身份驗證產品。Shufti Pro有能力在全球用150多種語言驗證身份文件，正在為230多個國家和地區的客戶提供服務。

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