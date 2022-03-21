Shufti Pro宣布获得2000万美元A轮融资以加速发展

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--人工智能驱动的身份验证(IDV)解决方案的全球市场领导者Shufti Pro宣布，该公司已经在A轮融资中筹集了2000万美元。该轮融资由专注于技术领域投资的成长型股权公司Updata Partners领投。

这笔投资将用于加速Shufti Pro的全球扩张，投入额外的资源将全自动化的解决方案推向新的市场，帮助解决不满意的身份验证流程，改进其身份验证解决方案，并扩展该公司的合规套件。

在了解你的客户(KYC)业务方面，Shufti Pro的目标是提供无缝的数字客户体验，因此该组织提供了以身份验证为核心的多样化解决方案。随着世界的变化和数字转型的加速，对于任何希望验证客户身份的组织，数字身份服务已经成为业务基础。

伴随着企业持续进行数字化转型，依靠可信赖的身份验证合作伙伴变得比以往任何时候都重要。正如Shufti Pro首席执行官Victor Fredung所说：“我们的可配置全自动化平台允许客户根据他们的业务目标接入无摩擦的验证过程，并提供满足数据隐私和安全要求的灵活性，包括部署本地解决方案的能力。我们努力提供跨国组织所要求的全球覆盖能力。”

全球都需要一个灵活且合规的客户引导、背景调查和管理解决方案，并能不受地区、业务类型和语言影响地跨国界运作。世界正在呼吁为数字危机提供更广泛的解决方案，Shufti Pro以独特的能力回应了这些问题：

自动化——先进的全自动化解决方案。

覆盖全球所有主流语言的多种读取能力，包括阿拉伯语。

可配置和高度可定制，同时擅长处理独特的要求。我们的解决方案可以在本地部署，这在市场中是一个非常独特的优势。我们甚至符合最严格的监管要求，如德国的VideoKYC或阿联酋的数据保留要求。

Shufti Pro创始人兼首席技术官Shahid Hanif称，该公司已经在全球为500多家客户提供服务。他进一步表示：“本轮融资是为了寻找一个具有相关经验和知识的战略伙伴，我们完全相信已经找到了合适人选。我们现在可以开发更多令人兴奋的产品，解决世界各地面临的客户引导和合规问题。”

20多年来，Updata是一家以为客户、员工和股东创造卓越成果为信仰的公司，一直为B2B软件领域具有增长思维和承认资本效率的企业家提供支持。

Updata Partners合伙人Braden Snyder表示：“我们对一个自筹资金的企业所取得的技术成就和商业进展印象深刻。Shufti Pro在这个强大的基础上蓄势待发。”

关于Shufti Pro

Shufti Pro是一家身份验证服务提供商，提供了解你的客户(KYC)、了解你的业务(KYB)和反洗钱服务，帮助全球企业引导客户和管理合法客户风险。这家总部设在英国的公司有5个地区办事处，自2017年成立以来推出了17种不同的身份验证产品。Shufti Pro有能力在全球范围内用150多种语言验证身份文件，正在为230多个国家和地区的客户提供服务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。