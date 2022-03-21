法國興業銀行旗下GEFA BANK選擇DXC Technology來幫助其向公共雲遷移

德國伯布林根--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--德國中小企業的主要融資夥伴、法國興業銀行子公司GEFA BANK已經選擇DXC Technology (NYSE:DXC)來合作進行突破性的數位轉型專案。GEFA BANK和DXC Technology將利用“G-Rocket”專案，把該銀行的任務關鍵型應用程式和資料從現有的資料中心遷移至微軟的Azure雲端平臺。

GEFA BANK資訊長Michael Quint表示：「遷移到雲端平臺使GEFA能將IT基礎設施現代化，獲得更高的靈活性和可擴充性。我們已與DXC合作，一起制定了轉型計畫，讓我們在技術上和組織上都能夠為邁向銀行業的未來做好準備。在我們母公司的雲端法規遵從和安全架構的基礎上，DXC已經導入靈活的端到端營運模式。」

此外，DXC還與合作夥伴微軟一起展開培訓計畫，協助培訓GEFA BANK選出的部分專家，以便為新採用的雲端解決方案的未來運作做好準備。

DXC銀行和資本市場銷售主管Marc-Alexander Drews表示：「DXC在銀行和資本市場業界擁有多年經驗。在雲端平臺的輔助下，該部門的轉型和創新正在呈現指數級加速態勢。利用我們的Cloud Right方法，我們不僅可以支援GEFA邁向雲端平臺的科技轉型，還能夠幫助他們的IT團隊發揮全部潛力。」

隨著向Azure雲端遷移，GEFA BANK和DXC將系統性地把銀行的全部應用程式部署到雲端原生服務中，如Azure Kubernetes Service (AKS)。受益於所採用的容器化方法，GEFA BANK將能夠縮短新服務的上市時間，並為創新金融產品創造現代化的開發環境。

Michael Quint補充道：「G-Rocket計畫和關鍵業務應用程式的雲端遷徙是一項獨特的挑戰。植基於我們多年來的密切合作關係，DXC是此次轉型的理想合作夥伴。」

在此背景下，GEFA BANK和DXC已同意繼續合作至2027年10月。資料中心的遷徙工作計畫於2022年9月完成。

關於GEFA BANK

GEFA BANK擁有超過70年的從業經驗，是德國首屈一指的流動資產銷售和投資融資服務提供者之一。GEFA BANK是由國際銀行集團法國興業銀行全資擁有的子公司，為德國中型企業提供廣泛的融資產品，包括租賃、信貸、租購以及購買和租賃園區融資。此外，GEFA BANK還為私人和企業客戶提供隔夜存款和定期存款解決方案。

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)協助全球企業執行其關鍵任務系統和營運，同時促使IT現代化、資料架構最佳化，並確保公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。全球大型企業和公共部門組織都依賴DXC部署企業科技堆疊服務，以推動更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲瞭解我們如何為客戶和員工創造卓越的更多資訊，請造訪DXC.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中所有與歷史事實沒有直接和專門關係的陳述均構成「前瞻性陳述」。這些陳述代表目前的期望和信念，不保證能達成此類前瞻性陳述中所描述的結果。這些陳述受到許多假設、風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些陳述中所描述的結果大相逕庭，其中許多因素是該公司無法控制的。此外，因為2019年冠狀病毒疾病大流行以及相關的各種私人部門和政府因應措施都會對該公司的客戶、員工、供應商以及他們所經營的經濟和社區產生影響，所以其中許多風險和不確定性目前正在被放大，並可能繼續被放大，或可能在未來被放大。如欲查看這些因素的書面說明，請參考DXC截至2021年3月31日之會計年度的Form 10-K年報中標題為「風險因素」一節，及其隨後遞交給證券交易委員會的任何更新資訊，包括DXC截至2021年12月31日之季度的Form 10-Q季度報表。

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