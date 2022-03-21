法国兴业银行旗下GEFA BANK选择DXC Technology来帮助其向公共云迁移

德国伯布林根--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--德国中小企业的领先融资伙伴、法国兴业银行子公司GEFA BANK已经选择DXC Technology (NYSE:DXC)来合作开展一项突破性的数字化转型项目。通过“G-Rocket”项目，GEFA BANK和DXC Technology将把该银行的任务关键型应用和数据从当前的数据中心迁移至微软的Azure云平台。

GEFA BANK首席信息官Michael Quint表示：“通过迁移到云平台，GEFA正在实现IT基础设施现代化，获得更高的灵活性和可扩展性。在DXC的协作下，我们已制定了一项转型计划，让我们在技术上和组织上都能够为迈向银行业的未来做好准备。在我们母公司的云合规性和安全框架的基础上，DXC已经实现了一个灵活的、端到端的运营模式。”

此外，DXC还与合作伙伴微软一起开展了一项培训计划，帮助GEFA BANK培训选出的部分专家，以便为新采用的云解决方案的未来运营做好准备。

DXC银行和资本市场销售主管Marc-Alexander Drews表示：“DXC在银行和资本市场行业拥有多年的经验。在云平台的助力下，该行业的转型和创新速度正在呈现指数级加速态势。利用我们的Cloud Right方法，我们不仅可以支持GEFA向云平台进行技术转型，还能够帮助他们的IT团队发挥全部潜力。”

随着向Azure云的迁移，GEFA BANK和DXC将系统性地把银行的全部应用部署到云原生服务中，如Azure Kubernetes Service (AKS)。得益于所采用的容器化方法，GEFA BANK将能够缩短新服务的上市时间，并为创新金融产品创造一个现代化的开发环境。

Michael Quint补充道：“G-Rocket计划和关键业务应用的云迁移是一项独特的挑战。基于我们多年来的密切合作关系，DXC是此次转型的理想合作伙伴。”

在此背景下，GEFA BANK和DXC已同意继续合作至2027年10月。数据中心的迁移工作计划于2022年9月完成。

关于GEFA BANK

GEFA BANK拥有超过70年的行业经验，是德国领先的流动资产销售和投资融资服务提供商之一。GEFA BANK是由国际银行集团法国兴业银行全资拥有的子公司，为德国中型企业提供广泛的融资产品，包括租赁、信贷、租购以及购买和租赁园区融资。此外，GEFA BANK还为私人和企业客户提供隔夜存款和定期存款解决方案。

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。全球各大公司和公共部门组织都依赖DXC部署企业技术堆栈服务，以推动实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需了解更多关于我们如何为客户和员工实现卓越的信息，请访问DXC.com。

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