La filiale GEFA BANK de la Société Générale fait appel à DXC Technology pour sa transition vers le cloud public

BÖBLINGEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--GEFA BANK, filiale de la Société Générale et important partenaire de financement des PME allemandes, a opté pour DXC Technology (NYSE : DXC) afin de concrétiser son projet inédit de transformation numérique. Dans le cadre du programme « G-Rocket », GEFA BANK et DXC Technology organiseront le transfert des applications et données essentielles de la banque, de leur centre de données actuel à la plateforme de cloud Azure de Microsoft.

« En adoptant le cloud, GEFA modernise ses infrastructures IT et gagne en flexibilité et en évolutivité », déclare Michael Quint, directeur informatique de GEFA BANK. « En collaboration avec notre partenaire DXC, nous avons conçu un programme de transformation qui nous permet de nous préparer à l'avenir des services bancaires, tant du point de vue technologique qu'organisationnel. DXC a mis en œuvre un modèle d'exploitation flexible de bout en bout, basé sur le cadre de sécurité et de conformité du cloud de sa société mère. »

DXC a en outre mis en place un programme de formation avec son partenaire Microsoft, pour préparer certains spécialistes de GEFA BANK sélectionnés à apprendre à exploiter la nouvelle solution de cloud.

« DXC possède de nombreuses années d'expérience dans le secteur des marchés bancaire et des capitaux. Grâce au cloud, le taux de transformation et d'innovation de ce secteur a connu une croissance exponentielle », a expliqué Marc-Alexander Drews, directeur commercial de la division marchés bancaire et des capitaux chez DXC. « Notre approche "Cloud Right" ne nous permet pas seulement d'aider GEFA dans sa transition technologique sur le cloud, mais donne également la possibilité à ses équipes IT de réaliser leur plein potentiel. »

Grâce à la transition sur le cloud Azure, GEFA BANK et DXC déploieront systématiquement le paysage d'applications de la banque sur des services cloud native tels qu'Azure Kubernetes Service (AKS). Cette approche par conteneurisation permettra à GEFA BANK de réduire ses délais de commercialisation de nouveaux services et de créer un environnement moderne de conception de nouveaux produits financiers innovants.

« Le programme G-Rocket et la migration d'applications essentielles vers le cloud constituent un défi unique. Nos longues années de collaboration positive font de DXC le partenaire idéal pour cette transformation », a ajouté Michael Quint.

C'est dans ce contexte que GEFA BANK et DXC ont décidé de poursuivre leur collaboration jusqu'en octobre 2027. La finalisation de la migration des données est prévue pour septembre 2022.

GEFA BANK

Pouvant se targuer de posséder plus de 70 ans d'expérience dans le secteur, GEFA BANK est l'un des principaux fournisseurs allemands de financement de vente et d'investissement d'actifs mobiles. La filiale en propriété exclusive du groupe bancaire international Société Générale propose une vaste gamme de produits de financement aux petites et moyennes entreprises allemandes, dont des crédits-bails, des crédits, des locations-ventes, ainsi que des financements de parcs locatifs et d'achat. GEFA BANK offre par ailleurs des solutions de dépôt à vue et à échéance fixe à ses clients privés et commerciaux.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) accompagne les entreprises mondiales dans la gestion de leurs opérations et systèmes critiques tout en modernisant leurs infrastructures TI, en optimisant leurs architectures de données, et en garantissant la sécurité et l’évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations publiques mondiales font confiance à DXC pour déployer des services sur l'ensemble de la pile technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux sommets de performance, de compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur l’excellence que nous offrons à nos clients et collègues, rendez-vous sur DXC.com.

Déclarations prospectives

L'ensemble des déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations reflètent des convictions et attentes actuelles et ne permettent en aucun cas de garantir que les résultats décrits dans lesdites déclarations seront obtenus. Ces déclarations sont soumises à de nombreux risques, incertitudes, hypothèses et à d'autres facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux décrits dans lesdites déclarations, dont bon nombre sont hors de notre contrôle. En outre, nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés, pourraient continuer à l'être ou pourraient l'être à l’avenir par la pandémie de coronavirus apparue en 2019 et par l’impact des différentes réactions du secteur privé et des gouvernements, qui affectent nos clients, collaborateurs, fournisseurs, et les économies et collectivités où ils exercent leurs activités. Pour une description écrite de ces facteurs, veuillez consulter la section intitulée « Risk Factors » (facteurs de risque) dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mars 2021, ainsi que toute donnée de mise à jour figurant dans les dépôts ultérieurs auprès de la SEC, dont le rapport trimestriel de DXC sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 décembre 2021.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation future d'un objectif ou d'un plan énoncé dans une déclaration prospective, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. DXC décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, de communiquer à propos d'événements ou circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse, ou de refléter des événements non anticipés, sauf dans les cas requis par la loi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.