Microsoft for Startups和Ansarada宣佈建立新的全球合作夥伴關係

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Microsoft for Startups和Ansarada (ASX:AND)宣佈建立新的全球合作夥伴關係，旨在使初創公司更輕鬆、更迅速地籌集資金並發展壯大。Ansarada是首家與Microsoft for Startups計畫建立此類全球合作夥伴關係的第三方科技供應商，將在為參與者提供服務方面發揮核心作用。

Microsoft for Startups幫助排除長期存在的創業障礙，免費提供科技、指導和支援。該計畫的目的是建立並維護健全的生態系統，使其合作夥伴和客戶可獲得成功和成長。初創公司在蓬勃發展的生態系統中扮演舉足輕重的角色，因為他們擁有推動整個市場向前發展的強大力量。

Ansarada的人工智能驅動型資訊治理平臺將加入該計畫並惠及創業者，使他們能夠就籌款策略做出更明智的決策並促進業務成長。

Microsoft for Startups總監Kirk Safford表示：「我們正在與類似Ansarada這樣具有創新力的公司合作，以幫助創業者取得更大成就。作為Microsoft for Startups Founders Hub的一部分，初創公司現在可以獲得Ansarada人工智能平臺的使用權，該平臺旨在幫助簡化籌集資金的過程。」

Ansarada聯合創始人Stuart Clout表示：「目標遠大的初創公司和小型企業是讓每個經濟體保持生命力的『心臟』。然而，當前的籌資障礙，以及欠缺量身打造的支援措施，令許多人望而卻步。我們獨特的尖端科技將幫助創業者在融資策略方面做出正確的決定。

「我們很自豪能與Microsoft for Startups合作，雙方的合作將有利於幫助具有活力的新企業踏上成功之路。我們期待在他們不斷成長的過程中為他們提供源源不斷的支援。」

更多資訊請參見：https://www.ansarada.com/microsoft-for-startups

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Ansarada是軟件即服務(SaaS)平臺。其產品深受全球頂級公司、諮詢機構和政府歡迎，用於控制交易管理、董事會管理、合規和招標方面至為關鍵的資訊和流程。Ansarada使全球組織能夠更高效運行，並幫助他們降低風險和加強能力，以做出快速、有信心的決策。Ansarada以目標為導向，其使命是協助組織在整個生命週期內對做出的每一個關鍵決策都充滿信心，從而充分發揮潛力。

https://www.ansarada.com/

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