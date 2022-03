Microsoft for Startups en Ansarada kondigen nieuw wereldwijd partnerschap aan

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Microsoft for Startups en Ansarada (ASX:AND) hebben een nieuwe wereldwijde samenwerking aangekondigd waarmee startups gemakkelijker en sneller kapitaal kunnen aantrekken en kunnen groeien. Ansarada is de eerste externe technologieleverancier die een dergelijke wereldwijde samenwerking aangaat met het Microsoft for Startups-programma, en zal een centraal onderdeel vormen van het productaanbod.

Microsoft for Startups helpt veelvoorkomende belemmeringen voor het opbouwen van een bedrijf weg te nemen met gratis toegang tot technologie, coaching en ondersteuning. Het doel van het programma is het creëren en onderhouden van een gezond ecosysteem waarin partners en klanten succes kunnen hebben en kunnen groeien. Met hun buitengewone vermogen om hele markten te innoveren, spelen startups een cruciale rol in een bloeiend ecosysteem.

Het op AI gebaseerde Information Governance Platform van Ansarada wordt toegevoegd aan het productaanbod. Hiermee zijn founders in staat om weloverwogen beslissingen te nemen als het gaat om het aantrekken van kapitaal en de groei van hun bedrijf.

Kirk Safford, Director van Microsoft voor Startups, zegt: " We werken samen met innovatieve bedrijven zoals Ansarada om founders te helpen meer te bereiken. Als onderdeel van de Microsoft for Startups Founders Hub hebben startups nu toegang tot het AI-aangedreven platform van Ansarada dat is ontworpen om het proces van het aantrekken van kapitaal te stroomlijnen."

Stuart Clout, medeoprichter van Ansarada, zegt: “ Ambitieuze startups en kleine bedrijven vormen het kloppend hart van elke economie. Maar financiering en ondersteuning op maat ligt voor veel startups nog steeds buiten bereik. Onze unieke en geavanceerde technologie zal founders helpen de juiste beslissingen te nemen als het gaat om het aantrekken van kapitaal.

“ We zijn trots op de samenwerking met Microsoft for Startups. Zij spelen een belangrijke rol in het succesvol maken van jonge en ambitieuze bedrijven. Wij ondersteunen ze graag in dat avontuur.”

Meer informatie: https://www.ansarada.com/microsoft-for-startups

Over Ansarada

Ansarada is een SaaS-platform met producten die worden gebruikt door 's werelds beste bedrijven, adviseurs en overheden om cruciale informatie en processen op het gebied van deal- en transactiebeheer, bestuur, compliance en aanbestedingen te beheren. Ansarada stelt organisaties over de hele wereld in staat efficiënter te werken, met minder risico en een groter vermogen om snel en met vertrouwen beslissingen te nemen. Ansarada is opgericht met de missie om organisaties te helpen vertrouwen te hebben in elke cruciale beslissing gedurende hun levenscyclus, zodat ze hun potentieel volledig kunnen realiseren.

https://www.ansarada.com/

Over Microsoft for Startups

De Microsoft for Startups Founders Hub is ontworpen om founders te ondersteunen, van het eerste idee tot de exit, en brengt de technologie, begeleiding en ondersteuning samen die jonge bedrijven nodig hebben om hun doelen te bereiken.

De Microsoft for Startups Founders Hub ondersteunt founders waar die zich bevinden en biedt de beste tools en een breed scala aan cloudoplossingen voor elke functie, zodat startups kosten kunnen verlagen en sneller kunnen groeien met een partner die ze kunnen vertrouwen.