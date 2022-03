Banco de la Nación del Perú s'attribue les services de Temenos pour accélérer l'inclusion financière grâce à deux millions de nouveaux comptes

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Banco de la Nación del Perú a lancé ses activités avec l'éditeur de logiciels bancaires Temenos (SIX : TEMN). Dans une première phase, Temenos Banking Cloud a permis l'ouverture de deux millions de nouveaux comptes numériques appelés Cuentas DNI. La banque prévoit d'en créer 24 millions grâce à la plateforme ouverte et évolutive de Temenos.

Ces comptes ont été créés avec le numéro d'identification (le DNI) propre à chaque citoyen, dans le cadre du programme de soutien économique aux particuliers Yanapay, qui vise à octroyer une aide financière gouvernementale à la suite de la pandémie de COVID-19. Chaque citoyen péruvien âgé de dix-huit ans et plus et titulaire d'un DNI va automatiquement se voir attribuer un Cuentas DNI à des fins d'inclusion financière. Parmi les deux millions de personnes ayant déjà reçu leur Cuentas DNI, plus d'1,8 million ne disposait pas de compte en banque.

Banco de la Nación del Perú possède près de 570 agences, dont 60 % dans des zones reculées du pays. L'un des principaux objectifs de la banque est de promouvoir l'inclusion financière à l'aide de pratiques commerciales modernes et durables. Selon les données de l'enquête nationale sur les ménages (ENAHO) récoltées par la SBS (l'organisme de contrôle des banques, assurances et fonds de pension), seuls 52 % des adultes possèdent un compte en banque au Pérou. En réaction à la pandémie, le gouvernement péruvien a lancé des programmes spéciaux visant à allouer des fonds aux populations les plus vulnérables par l'intermédiaire des Cuentas DNI, qui ont facilité le paiement de l'une de ces obligations aux millions de Péruviens non bancarisés.

Grâce à la plateforme ouverte de services bancaires personnalisés de Temenos, Banco de la Nación del Perú sera en mesure de se développer de manière considérable, de lancer rapidement de nouveaux produits et de moderniser d'autres types d'activités. La maîtrise des coûts opérationnels permettra à Banco de la Nación de proposer de meilleurs avantages à ses clients, par exemple des frais bancaires moins élevés.

Liliana Casafranca, directrice des comptes Cuentas DNI à la Banco de la Nación del Perú, a déclaré : « C'est le commencement de la modernisation de Banco de la Nación et de la numérisation de nos services, qui nous permettront de créer plus de 24 millions de comptes et de favoriser l'inclusion bancaire des Péruviens. Le défi à relever est de procéder rapidement à des optimisations qui inciteront les citoyens à utiliser davantage leurs téléphones cellulaires pour exécuter des transactions financières sécurisées par le biais des Cuentas DNI. Notre objectif est de mettre en place les partenariats adéquats pour rendre nos services plus accessibles aux clients. Ce que Banco de la Nación souhaite, c'est que les Cuentas DNI deviennent la porte d'accès des Péruviens à des services plus sophistiqués. »

Enrique Ramos O’Reilly, directeur général de Temenos en Amérique latine et dans les Caraïbes : « Nous sommes fiers de ce partenariat avec Banco de la Nación del Perú. Ce n'est que le début de ce que nous prévoyons de créer ensemble. La plateforme ouverte de Temenos va permettre à Banco de la Nación de se développer considérablement et de gérer des millions de comptes afin de fournir des services financiers aux particuliers actuellement exclus du système. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider Banco de la Nación del Perú à mettre en œuvre sa transformation numérique pour fournir des services bancaires de grande qualité et promouvoir l'inclusion financière du peuple péruvien. »

