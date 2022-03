Cloudflare und CrowdStrike bauen Partnerschaft aus und führen integrierte Zero Trust-Sicherheit für Geräte, Anwendungen und Netzwerke ein

SAN FRANCISCO und AUSTIN (Texas, USA)--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, hat heute seine Partnerschaft mit CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD), einem führenden Unternehmen von in der Cloud bereitgestelltem Schutz von Endpunkten, Cloud-Workloads, Identität und Daten bekanntgegeben. Cloudflare integriert seine Zero Trust-Plattform mit CrowdStrike Falcon Zero Trust Assessment (ZTA), welches gemeinsamen Kunden einfache und wirkungsvolle Kontrollen bereitstellt, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitsort sicheren Zugang zu Anwendungen haben. Durch diese Integration bringen Cloudflare und CrowdStrike erstklassige Technologien zusammen, um gemeinsamen Kunden in der Branche beispiellose Zero Trust-Fähigkeiten bereitzustellen.

„ Jedes Unternehmen muss Benutzer und Teams schützen, unabhängig davon, wo sie sind und wie sie arbeiten“, kommentiert John Graham-Cumming, leitender Technologiebeauftragten bei Cloudflare. „ Die Zero Trust-Plattform von Cloudflare bietet Unternehmen jeder Größe einen umfassenden Schutz. Wir machen es gemeinsamen Kunden von Cloudflare und CrowdStrike jetzt noch leichter, von den neuen kombinierten Sicherheitsfunktionen für die Arbeitswelt zu profitieren, die heutzutage von überall aus miteinander verbunden ist.“

Laut einer im Oktober 2020 in Auftrag gegebenen und von Forrester Consulting durchgeführten Studie haben 76 % der Unternehmen aufgrund komplexer Zugriffsanforderungen von Benutzern Probleme, zu einer Zero Trust-Sicherheitsposition zu wechseln. Mitarbeiter arbeiten auch weiterhin von überall aus und Unternehmen müssen weiterhin den Wechsel zu einer hybriden Arbeitsweise navigieren und Sicherheitsteams bewegen sich in diesem Rahmen weg von einer traditionellen Sicherheitsarchitektur und hin zu einem modernen Zero Trust-Ansatz. Gemeinsam arbeiten Cloudflare und CrowdStrike daran, IT-Teams die Einführung von Zero Trust-Lösungen zu erleichtern. Mit dieser ausgedehnten Partnerschaft können gemeinsame Kunden nun:

Eine sichere Zugangsberechtigung zu Anwendungen von einem beliebigen Endpunkt aus ermöglichen, unabhängig vom Standort des Benutzers: Cloudflare Zero Trust Network Access (ZTNA) und Cloudflare Secure Web Gateway (SWG) sind nun direkt mit CrowdStrikes Gerätepositionsbewertungen in Echtzeit – Falcon ZTA – integriert, um die Zero Trust-Position gemeinsamer Kunden zu stärken.

Cloudflare Zero Trust Network Access (ZTNA) und Cloudflare Secure Web Gateway (SWG) sind nun direkt mit CrowdStrikes Gerätepositionsbewertungen in Echtzeit – Falcon ZTA – integriert, um die Zero Trust-Position gemeinsamer Kunden zu stärken. Mit beispiellosen Bedrohungsinformationen Bedrohungen identifizieren und minimieren: Cloudflare ist Teil der CrowdXDR Alliance von CrowdStrike und kombiniert die Einblicke des globalen Netzwerks von Cloud, das mehr als 250 Städte umfasst und durchschnittlich 86 Milliarden Cyberbedrohungen pro Tag blockiert, mit den Endpunktdaten von CrowdStrike, um gemeinsamen Kunden zu helfen, Cyberangriffe zu identifizieren und zu stoppen.

Cloudflare ist Teil der CrowdXDR Alliance von CrowdStrike und kombiniert die Einblicke des globalen Netzwerks von Cloud, das mehr als 250 Städte umfasst und durchschnittlich 86 Milliarden Cyberbedrohungen pro Tag blockiert, mit den Endpunktdaten von CrowdStrike, um gemeinsamen Kunden zu helfen, Cyberangriffe zu identifizieren und zu stoppen. Transparenz mit Protokollen verbessern: Cloudflare und CrowdStrike werden ihre Protokollintegration fördern und Kunden gestatten, ihre Cloudflare-Protokolle mit der EDR-Telemetrie von CrowdStrike zu verbinden, um komplizierte Bedrohungen schnell zu entdecken und zu minimieren.

Cloudflare und CrowdStrike werden ihre Protokollintegration fördern und Kunden gestatten, ihre Cloudflare-Protokolle mit der EDR-Telemetrie von CrowdStrike zu verbinden, um komplizierte Bedrohungen schnell zu entdecken und zu minimieren. In Angriffssituationen schnell Unterstützung erhalten: CrowdStrike ist ein Partner von Cloudflare für die Reaktion auf Vorfälle. Bei einem Vorfall oder einem Angriff arbeitet CrowdStrike mit Cloudflare zusammen, um dabei zu helfen, die Internetmaterialien und Netzwerke von Kunden wieder online verfügbar zu machen.

„ Die CrowdStrike Falcon-Plattform sichert Kunden durch verifizierte Zugangskontrollen, hilft Kunden, ihre Angriffsfläche zu reduzieren und ihre Zero Trust-Reise zu vereinfachen, zu befähigen und zu beschleunigen“, so Michael Sentonas, leitender Technologiebeauftragter bei CrowdStrike. „ Durch den Ausbau unserer Partnerschaft mit Cloudflare machen wir es unseren gemeinsamen Kunden leichter, ihre Zero Trust-Sicherheitsposition auf allen Endpunkten und in ihrem gesamten Unternehmensnetzwerk zu stärken.“

Mehr über die Arbeit von Cloudflare mit CrowdStrike erfahren Sie unten:

Quelle: Forrester Opportunity Snapshot: Zero Trust, eine in Auftrag gegebene Studie von Forrester Consulting für Cloudflare, Oktober 2020

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift „Entrepreneur“ 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von „Fast Company“ 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Über CrowdStrike

CrowdStrike Holdings, Inc. (Nasdaq: CRWD), ein global führendes Cybersicherheitsunternehmen, hat die moderne Sicherheit neu definiert – mit einer der fortschrittlichsten cloudnativen Plattformen der Welt für den Schutz kritischer Bereiche des Unternehmensrisikos – Endpunkte und Cloud-Workloads, Identität und Daten.

Mithilfe der CrowdStrike Security Cloud und erstklassiger KI setzt die CrowdStrike Falcon®-Plattform Echtzeitindikatoren für Angriffe, Bedrohungsinformationen, das sich entwickelnde Handwerk des Feindes sowie erweiterte Telemetrie des gesamten Unternehmens ein, um Bedrohungen extrem genau zu erkennen, automatisch vor Bedrohungen zu schützen und diese zu beheben, komplexe Bedrohungen aufzudecken und eine verstärkte Erkennung von Schwachstellen bereitzustellen.

Speziell in der Cloud entwickelt und mit einer einfachen Lightweight-Agent-Architektur bietet die Falcon-Plattform einen schnellen und skalierbaren Einsatz, herausragenden Schutz und hervorragende Leistung, reduzierte Komplexität und eine sofortige Amortisierungszeit.

CrowdStrike: Wir stoppen Bedrohungen.

Weitere Informationen: https://www.crowdstrike.com/

