Le réseau français des centres de lutte contre le cancer Unicancer choisit ZAP Surgical pour équiper ses établissements de systèmes de radiochirurgie pour le traitement des tumeurs cérébrales

ZAP Surgical Systems, Inc. a annoncé aujourd'hui qu'Unicancer, l'un des principaux acteurs en recherche cliniques en oncologie, et groupe de coopération pour l'achat d'équipements médicaux destinés à 19 Centres français de lutte contre le cancer, avait sélectionné la plateforme ZAP-X® Gyroscopic Radiosurgery® pour la radiochirurgie stéréotaxique crânienne. Validés par une équipe d'experts de haut niveau, notamment des médecins oncologues radiothérapeutes, des physiciens médicaux, ZAP-X a été choisie au sein d'Unicancer, comme la technologie préférée et de référence pour ses institutions membres.

La radiochirurgie, également communément appelée radiochirurgie stéréotaxique (SRS), est reconnue comme une excellente alternative à la chirurgie, pour traiter efficacement de nombreuses tumeurs du cerveau, notamment les métastases cérébrales et les maladies fonctionnelles. Contrairement à la chirurgie, la radiochirurgie ne nécessite aucune incision, n’implique aucune douleur, et les patients reprennent souvent immédiatement leurs activités normales après un très faible nombre de séances.

« Les traitements hautement spécialisés tels que la SRS nécessitent des solutions technologiques dédiées. Les caractéristiques très spécifiques du ZAP-X pour traiter les indications intracrâniennes ont été déterminantes dans notre processus de sélection », déclare Luc Delporte, directeur des Achats et de l’Accès à l’innovation, chez Unicancer. « Alors que les accélérateurs de radiothérapie polyvalents sont couramment utilisés pour traiter les cancers de la prostate, du poumon, la conception sur mesure du ZAP-X, offrant une SRS optimisée, permettra de protéger totalement les organes à risque et de rechercher les meilleurs résultats possibles pour nos patients. »

Utilisant une conception gyroscopique, la plateforme ZAP-X produit des centaines de faisceaux ionisants à angle unique, de manière à sculpter avec précision le rayonnement sur les contours spécifiques des tumeurs ciblées. ZAP-X est également reconnue comme étant la première et la seule plateforme de SRS intracrânienne spécialisée, à ne plus nécessiter l’utilisation d’isotopes radioactifs dans le milieu clinique. ZAP-X est d’autant plus appréciée qu’elle offre également le premier et le seul système SRS autoblindé donc sans la nécessité d’un bunker de radioprotection, éliminant ainsi généralement le besoin pour les établissements de recourir à de coûteuses salles blindées de radiothérapie.

À propos de ZAP Surgical Systems, Inc.

ZAP Surgical Systems, Inc. conçoit et met au point la plateforme ZAP-X® Gyroscopic Radiosurgery™. ZAP Surgical a été fondée en 2014 par le Dr John R. Adler. PDG de ZAP, le Dr Adler est également Professeur émérite Dorothy & TK Chan, de neurochirurgie et de radio-oncologie, à l’Université de Stanford. Le Dr Adler est en outre reconnu comme l’inventeur du système CyberKnife®, et le fondateur d’Accuray, Inc. La plateforme ZAP-X intègre une conception unique sans bunker, qui élimine généralement la nécessité de salles de traitement blindées, coûteuses. ZAP-X utilise par ailleurs un accélérateur linéaire moderne grâce auquel l’utilisation traditionnelle du cobalt-60 peut être évitée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zapsurgical.com, ou suivez-nous sur LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zapsurgical/) et Twitter (https://twitter.com/ZapSurgical).

À propos d’Unicancer

Unicancer est le seul réseau hospitalier français voué entièrement à la lutte contre le cancer, et la seule fédération hospitalière nationale consacrée au cancer. Il regroupe 19 Centres français de lutte contre le cancer (CLCC), des établissements de santé, privés à but non lucratif, ainsi qu’un centre affilié, répartis sur 21 sites hospitaliers en France. Les CLCC prennent en charge près de 530 000 patients par an (en court séjour, en hospitalisation à domicile, et en ambulatoire).

Unicancer est également le premier promoteur académique d’essais cliniques en oncologie, à l’échelle européenne, avec 106 essais cliniques actifs promus, environ 7 600 patients inclus, et 63 000 patients enregistrés dans la base de données ESME. Reconnu comme un leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une renommée mondiale, avec la production d’un tiers des publications françaises de renommée internationale en oncologie (source : étude bibliométrique/Thomson Reuters). Au total, environ 700 essais cliniques (inclusion ou suivi) ont été promus en 2020 par le réseau Unicancer ; plus de 14 % des patients des CLCC sont inclus dans des essais cliniques, et plus de la moitié des PHRC sont dévolues aux CLCC.

La R&D des CLCC et d’Unicancer sont certifiées ISO 9001:2015 pour leurs recherches cliniques. Pour en savoir plus, consultez www.unicancer.fr/en

