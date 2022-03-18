來也科技與 ACW Distribution 合作夥伴簽約，助力香港企業數智化轉型

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--來也科技與香港 ACW Distribution 合作夥伴簽約，著眼香港市場搭建國際橋梁。

來也科技與香港 ACW Distribution 舉行戰略合作簽署協議，在疫情的影響下，用線上會議形式實現無縫對接及合作，共同攜手助力中國香港乃至更多全球企業實現數智化轉型。

本次線上簽約儀式中，來也科技董事長兼 CEO 汪冠春、銷售副總裁鄭敏、分銷業務負責人張定遠、港澳銷售總經理 Ricky Lau；ACW集團行政總裁劉國威、Regional Director Kevin Fung 等雙方關鍵人員共同交流探討，如何發揮雙方的技術優勢，加速智能自動化在香港、澳門及粵港澳大灣區落地深耕及指數級增長。

來也科技董事長兼CEO汪冠春先生表示：「自從我們大約一年前進入香港以來，始終保持著對香港的堅定信心和承諾。作為歷來連接中國內地和國際市場的橋梁，香港擁有眾多跨國公司和國內公司的國際總部。隨著越來越多的組織在抗擊疫情的同時尋找智能自動化業務流程的方法，我們很高興擁有 30 多年香港市場經驗的 ACW 能夠成為來也科技的合作夥伴，與我們一同將更為先進的智能自動化解決方案帶給更多客戶，加速其數智化轉型。」

ACW集團行政總裁劉國威先生表示：「經歷新冠疫情，香港越來越多公司意識到數碼化轉型的逼切性，更加樂意去接受新科技，利用人工智能去代替傳統很多由人手處理的繁複流程。我相信LAIYE和ACW的合作除了能為我們在各個行業的客戶提供更多RPA方案上的選擇，提升企業的生產力和辦公效率，釋放員工潛力；配合ACW多年市場經驗和廣大的經銷商網絡，必定能給予客戶專業的售前售後服務和成熟且周全的解決方案。」

香港不僅是來也科技國際化進程中的關鍵據點之一，也是整個大灣區不可缺失的一環。在過去的近一年中，來也科技已經在香港部署了大量從銷售、售前、實施服務等系列資源，而在接下來的業務發展中來也科技也會根據香港客戶及合作夥伴需求，提供更多投入。我們也同時對香港地區推出了系列疫情支持，如抗疫優惠組合等套餐，與香港的客戶及合作夥伴共渡難關。

關於來也科技

目前，來也科技幫助保險、通信、電力、金融、零售等多行業的企業客戶，以及智慧城市、政務服務、醫社保、公共醫療、院校在內的公共事業領域，實現了各種業務場景的深度突破與打通，構建起了端到端的自動化解決方案。同時，來也科技正在穩步推進打造世界級 的 RPA+AI 平臺、方案及服務，已在東南亞，拉丁美洲，英國和歐盟組建了團隊。2021年《財富》世界500強榜單前十名中企業中，7 家在使用來也科技的智能自動化產品。了解更多：https://laiye.com/en