MPEG LA擴大AVC授權涵蓋範圍，現已涵蓋完整的MVC授權

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--MPEG LA, LLC宣布，自2022年3月16日起擴大其AVC專利組合授權（簡稱「AVC授權」）的涵蓋範圍，現已完全涵蓋AVC規範的多視點視訊編碼(MVC)部分，其中包括MPEG LA的MVC授權所涵蓋的MVC設定檔部分。

雖然AVC授權的涵蓋範圍現已擴大，但其專利費率和年度上限依然保持不變。

關於MPEG LA, LLC

MPEG LA是全球領先的各種標準和其他技術平臺的一站式授權供應商。從1990年代開始，該公司便開創了現代專利池，幫助產生了消費電子歷史上最廣泛使用的標準，同時正積極擴大使用其他突破性技術的管道。MPEG LA管理著眾多技術的授權專案，包括94個國家的逾2.5萬項專利，涵蓋280多名專利持有人和約7,300位被授權人。其中2,000多位被授權人享有MPEG LA的AVC專利組合授權的全球一站式授權。該專利組合由41名專利持有人擁有的基本專利組成。透過協助用戶實現他們所選擇的技術，MPEG LA提供授權解決方案，讓被授權人取得基本的智慧財產權、操作的自由度，同時降低他們遭到訴訟的風險，獲得業務規劃流程的可預測性。更多資訊請造訪：www.mpegla.com。

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