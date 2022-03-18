MPEG LA扩大AVC许可覆盖范围，现已涵盖完整的MVC许可

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--MPEG LA, LLC宣布，自2022年3月16日起扩大其AVC专利组合许可（简称“AVC许可”）的覆盖范围，现已完全涵盖AVC规范的多视点视频编码(“MVC”)部分，其中包括MPEG LA的MVC许可所涵盖的MVC配置文件部分。

虽然AVC许可的覆盖范围现已扩大，但其专利费率和年度上限依然保持不变。

关于MPEG LA, LLC

MPEG LA是全球领先的各种标准和其他技术平台的一站式许可证提供商。从20世纪90年代开始，该公司便开创了现代专利池，帮助产生了消费电子历史上最广泛使用的标准，同时正积极扩大使用其他突破性技术的渠道。MPEG LA运营着众多技术的许可项目，包括94个国家的逾2.5万项专利，涉及280多名专利持有人和约7,300位被许可人。其中2,000多位被许可人享有MPEG LA的AVC专利组合许可的全球一站式授权。该专利组合由41名专利持有人拥有的基本专利组成。通过协助用户实现他们所选择的技术，MPEG LA提供许可解决方案，让被许可人获取基本的知识产权、操作的自由度，同时降低他们遭到诉讼的风险，获取业务规划流程的可预测性。更多信息请访问：www.mpegla.com。

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