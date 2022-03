DENVER--(BUSINESS WIRE)--MPEG LA, LLC heeft aangekondigd dat met ingang van 16 maart 2022 haar AVC Patent Portfolio-licentie (“AVC-licentie”) is uitgebreid om dekking te bieden voor het volledige Multiview Video Coding (“MVC”) gedeelte van de AVC-specificaties, inclusief de MVC-profielen die onder de MVC-licentie van MPEG LA vallen.

Hoewel de dekking is uitgebreid, blijven de royaltytarieven en jaarlimieten van de AVC-licentie ongewijzigd.

