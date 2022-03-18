Nel ASA：Nel將為Solar Foods提供鹼性電解槽系統

挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Nel ASA (Nel, OSE:NEL)旗下子公司Nel Hydrogen Electrolyser AS獲得鹼性電解槽系統訂單。該系統可利用二氧化碳和電力生成綠色氫氣，用於食品生產。

Solar Foods正在芬蘭萬塔建造新的生產設施，稱為「01工廠」。該公司估計，其Solein®產品的商業化生產將於2023年上半年開始，而01工廠將成為Solar Foods擴大生產規模的平臺。Solein的生產採用生物製程，涉及向微生物提供氣體（二氧化碳、氫氣和氧氣）以及少量營養物質。

Nel Hydrogen Electrolyser AS銷售總監Henning Langås表示：「此專案再次顯示綠色氫氣解決方案的商機越來越多。我們很高興能與Solar Foods合作。」

Solar Foods專案總監Ville-Veikko Vaaranmaa表示：「我們很高興01工廠的建造能夠如期進行。Nel正在為我們的核心製程步驟提供技術。我們急切期待在2023年啟動該工廠。」

此次採購訂單的價值約200萬歐元，設備的交付時間預期為2022年底/2023年初。

關於Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel是全球性的專業氫氣公司，提供最佳解決方案以生產、儲存和配送由再生能源製成的氫氣。我們以一流的氫氣技術服務工業、能源、燃氣企業。我們的歷史可以追溯到1927年，自彼時起即擁有開發和不斷改進氫氣技術的輝煌歷史。如今，我們的解決方案涵蓋整個價值鏈：從製氫技術到加氫站，使各行各業能夠向綠色氫氣過渡，為燃料電池電動車提供與化石燃料汽車相同的快速加油和長距離行駛，而不會產生排放。

根據《挪威證券交易法》第5-12節的規定，本資訊須履行揭露義務。本資訊係根據歐盟《市場濫用條例》作為內部資訊而發佈，並由NEL ASA投資人關係主管Wilhelm Flinder在規定的日期和時間發佈。

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