Nel ASA：Nel将为Solar Foods提供碱性电解槽系统

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Nel ASA (Nel, OSE:NEL)旗下子公司Nel Hydrogen Electrolyser AS获得一份碱性电解槽系统订单。该系统可利用二氧化碳和电力生成绿色氢气，用于食品生产。

Solar Foods正在芬兰万塔建设新的生产设施，称为“01工厂”。该公司估计，其Solein®产品的商业化生产将于2023年上半年开始，而01工厂将成为Solar Foods扩大生产规模的平台。Solein的生产采用生物工艺，涉及向微生物提供气体（二氧化碳、氢气和氧气）以及少量营养物质。

Nel Hydrogen Electrolyser AS销售总监Henning Langås表示：“此项目再次表明，绿色氢气解决方案的市场机会越来越多。我们很高兴能与Solar Foods合作。”

Solar Foods项目总监Ville-Veikko Vaaranmaa表示：“我们很高兴01工厂的建设能够如期进行。Nel正在为我们的核心工艺步骤提供技术。我们急切期待在2023年启动该工厂。”

此次采购订单的价值约200万欧元，设备的交付时间预计为2022年底/2023年初。

关于Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel是一家全球性的专业氢气公司，提供优化解决方案以生产、储存和配送由可再生能源制成的氢气。我们以领先的氢气技术服务于工业、能源、燃气企业。我们的历史可以追溯到1927年，我们在当时已经拥有了开发和不断改进氢气技术的辉煌历史。如今，我们的解决方案涵盖了整个价值链：从制氢技术到加氢站，使各行业向绿色氢气过渡，使燃料电池电动汽车实现与化石燃料汽车相同的快速加油和长距离行驶而不产生排放。

根据《挪威证券交易法》第5-12节的规定，本信息须履行披露义务。本信息系根据欧盟《市场滥用条例》作为内部信息而发布，并由NEL ASA投资者关系主管Wilhelm Flinder在规定的日期和时间发布。

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