Kägwerks成為美國陸軍Nett Warrior系統安全有線和無線內部士兵網路集線器供應商

華盛頓州卡馬斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--戰術操作員佩戴式網路解決方案的全球領導者Kägwerks宣布，該公司收到了迄今為止最大的D.O.C.K. LiteTM胸前佩戴式網路集線器合約。這項價值2400萬美元的合約使得D.O.C.K. LiteTM繼續在更多的作戰單位中投入使用。

D.O.C.K. LiteTM系統為士兵的使用者設備(EUD)提供一個堅固的胸前佩戴解決方案，並配備一個網路集線器，用於連接士兵佩戴的各種無線電設備、陸軍增強型夜視鏡(ENVG-B)等週邊設備以及士兵佩戴的資料來源。D.O.C.K. LiteTM集線器支援纜線連接和安全的內部士兵無線(ISW)網路連接，幫助每個士兵減少電纜雜亂、重量、體積和成本，同時提高他們的態勢感知能力和戰鬥力。

Kägwerks執行長James Schueren表示：「我們很高興能夠為Nett Warrior計畫提供支援，也非常感謝美國陸軍對Kägwerks的信任，讓我們為士兵提供這一關鍵解決方案。D.O.C.K. LiteTM平臺和正在開發的下一代系統將為未來步兵、特種作戰、海關和邊境保護、執法部門和現場急救員的戰術性行動需求提供支援。」

關於Kägwerks

Kägwerks是一家由因公傷殘退伍軍人擁有的小型企業(SDVOSB)，擁有一個由具有幾十年操作、設計和工程經驗的人才組成的團隊。我們的目標是透過識別和提供智慧戰術解決方案來改善戰鬥力。我們服務。我們創新。我們開發解決方案。我們努力追求卓越。我們的業務重點是為擁有各種連接的戰士開發堅固且先進的戰術性硬體和通訊技術。

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