Kägwerks成为美国陆军Nett Warrior系统安全有线和无线内部士兵网络集线器供应商

华盛顿州卡马斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--战术操作员佩戴式网络解决方案的全球领导者Kägwerks宣布，该公司收到了迄今为止最大的D.O.C.K. LiteTM胸前佩戴式网络集线器合同。这项价值2400万美元的合同使得使D.O.C.K. LiteTM继续在更多的作战单位中投入使用。

D.O.C.K. LiteTM系统为士兵的终端用户设备(EUD)提供一个坚固的胸前佩戴解决方案，并配有一个网络集线器，用于连接士兵佩戴的各种无线电设备、陆军增强型夜视镜(ENVG-B)等外围设备以及士兵佩戴的数据源。D.O.C.K. LiteTM集线器支持线缆连接和安全的内部士兵无线(ISW)网络连接，帮助每个士兵减少电缆杂乱、重量、体积和成本，同时提高他们的态势感知能力和战斗力。

Kägwerks首席执行官James Schueren表示：“我们很高兴能够为Nett Warrior计划提供支持，也非常感谢美国陆军对Kägwerks的信任，让我们为士兵提供这一关键解决方案。D.O.C.K. LiteTM平台和正在开发的下一代系统将为未来步兵、特种作战、海关和边境保护、执法部门和现场急救员的战术性行动需求提供支持。”

关于Kägwerks

Kägwerks是一家由伤残退役军人拥有的小型企业(SDVOSB)，拥有一个由具有几十年操作、设计和工程经验的人才组成的团队。我们的目标是通过识别和提供智能战术解决方案来改善战斗力。我们服务。我们创新。我们开发解决方案。我们努力追求卓越。我们的业务重点是为拥有各种连接的战士开发坚固且先进的战术性硬件和通信技术。

如需了解更多关于私营企业Kägwerks的信息，请访问公司网站：www.kagwerks.com，或通过info@kagwerks.com联系我们。

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