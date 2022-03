San Diego Gas & Electric encomenda solução de armazenamento Mitsubishi Power Emerald para adicionar capacidade para alta demanda de energia

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A San Diego Gas & Electric Company (SDG&E), um serviço público regulado que fornece serviço de energia a 3,7 milhões de pessoas, encomendou à Mitsubishi Power uma solução de armazenamento de 10 megawatts (MW)/60 megawatts-hora (MWh) para seu projeto de armazenamento de energia Pala-Gomez Creek na cidade de Pala, Califórnia. O sistema de armazenamento de energia de bateria (battery energy storage system, BESS) adicionará capacidade para ajudar a atender à alta demanda de energia, apoiar a confiabilidade e flexibilidade operacional da rede elétrica, maximizar o uso de energia renovável e ajudar a prevenir interrupções durante picos de demanda.

O projeto do BESS é o oitavo da Mitsubishi Power na Califórnia, levando a capacidade total para 280 MW/1.140 MWh de armazenamento para ajudar a alcançar as metas de energia limpa da Califórnia com energia confiável para complementar as renováveis.

A solução de armazenamento Emerald da Mitsubishi Power para a SDG&E inclui design, engenharia, aquisição e construção prontos, além de um contrato de manutenção de 10 anos. Ele está programado para entrar em operação no início de 2023.

O projeto realimentará uma instalação de armazenamento de energia existente. Ele utilizará o controlador de planta integrado Emerald da Mitsubishi Power, que é um sistema de gerenciamento de energia (Energy Management System, EMS) e sistema de aquisição de dados e controle de supervisão (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) com operação do BESS em tempo real e uma plataforma de controle de monitoramento/supervisão. A Mitsubishi Power aproveita suas décadas de monitoramento e diagnóstico de tecnologia para transformar dados em insights acionáveis para maximizar a confiabilidade. O controlador de planta integrado Emerald da Mitsubishi Power cumpre os padrões de proteção de infraestrutura crítica da North American Electric Reliability Corporation (NERC CIP) e atende à mais alta certificação no setor de armazenamento de energia (IEC/ISA 62443, NIST 800-53) para proteção máxima contra riscos de cibersegurança e vulnerabilidades.

Para oferecer segurança física adicional, a solução da Mitsubishi Power utiliza química de baterias de fosfato de ferro e lítio (lithium iron phosphate, LFP). Comparada a outras químicas, a LFP oferece maior durabilidade, estabilidade térmica superior e estabilidade química, atendendo aos padrões de segurança UL 9540 e UL 9540A.

Fernando Valero, diretor de tecnologia limpa avançada da SDG&E, afirmou: “ A SDG&E está comprometida a alcançar emissões de gases do efeito estufa zero líquido até 2045. Estamos aumentando nosso portfólio de ativos de armazenamento de energia para alcançar este objetivo. Tais ativos aumentam a confiabilidade e flexibilidade operacional da rede, maximizando nosso uso das abundantes fontes de energia renovável na Califórnia”.

Tom Cornell, vice-presidente sênior de soluções de armazenamento de energia da Mitsubishi Power Americas, disse: “ Enquanto mais e mais renováveis entram em operação durante a transição energética, soluções de BESS são essenciais para auxiliar uma rede elétrica confiável e estável. Estamos ansiosos para fornecer nossa solução de BESS à SDG&E para adicionar capacidade, energia e serviços auxiliares à rede da Califórnia. As soluções de armazenamento de energia Emerald da Mitsubishi Power estão possibilitando um futuro energético mais inteligente e mais eficiente para nossos clientes na Califórnia e ao redor do mundo”.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de 2.300 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Norte, América Central e América do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás, vapor e turbinas aeroderivadas, trens de força e ilhas de energia, sistemas geotérmicos, desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos (photovoltaic, PV), controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

