IBSA Group mise sur la voile et s'apprête à lancer un nouveau projet de trois ans, à mi-chemin entre le défi sportif et la durabilité sociale

'Sailing into the Future. Together' - The new IBSA Project

'Sailing into the Future. Together' - The new IBSA Project

LUGANO, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Défi, résilience, courage, nature, innovation. Autant de notions qui caractérisent le projet "Sailing into the Future. Together" - Cap sur l'avenir. Ensemble -, le nouveau projet international qu'IBSA (Institut Biochimique SA) pilotera pendant trois ans à partir de 2022, avec toutefois une vision à long terme.

"Le projet que nous lançons aujourd'hui est une véritable entreprise sportive, qui nous amène à participer à certaines des régates les plus prestigieuses et les plus difficiles au monde", a déclaré Arturo Licenziati, président, directeur général et fondateur d'IBSA. "Mais ce nouveau projet ne consiste pas seulement à faire une traversée de l'océan. C'est aussi l'occasion de faire connaître les valeurs d'IBSA, en augmentant sa visibilité dans le monde entier. IBSA est désormais une entreprise internationale tournée vers l'avenir et prête à relever des défis qui vont bien au-delà des domaines de la thérapie et des soins personnels".

Fondé en 1945 et basée à Lugano, en Suisse, IBSA se pose comme une réalité scientifique, économique et industrielle de premier ordre dans le domaine pharmaceutique, fruit de la vision d'Arturo Licenziati. Multinationale employant près de 2 000 personnes - siège, filiales et sites de production compris - IBSA est présente grâce à ses produits dans plus de 90 pays sur 5 continents, avec 16 filiales en Europe, en Chine et aux États-Unis et un chiffre d'affaires de plus de 700 millions CHF.

"Innover en plaçant les personnes au cœur de notre écosystème, sans jamais se fixer de limites : telle est la vision du Groupe IBSA, depuis toujours animé par le désir d'aller plus loin", a expliqué Arturo Licenziati. "Sailing into the future. Together symbolise l'histoire de notre entreprise, mais aussi notre souhait de grandir et de changer, de découvrir de nouveaux moyens de garantir la santé, le bien-être et de nouvelles perspectives pour les communautés au sein desquelles nous travaillons, grâce à la durabilité sociale et environnementale".

Le projet Sailing into the Future. Together a réuni une équipe très expérimentée et talentueuse sur le plan sportif, qui a été impliquée dès le début de la phase de conception et de construction d'un Class40 innovant. Il sera dirigé par Alberto Bona, le skipper qui a été chargé de faire de cette entreprise un succès.

"La Route du Rhum est la première étape d'un projet de trois ans : c'est l'une des courses en solitaire les plus difficiles au monde, et l'un des événements les plus populaires de la voile océanique internationale. Le projet peut compter sur une équipe compétente et très expérimentée, alors que la conception du bateau et sa construction sont confiées à un duo gagnant. Nous avons donc toutes les chances de mettre à l'eau un bateau gagnant. Le défi suivant sera de rentabiliser au mieux le temps disponible après le lancement de juillet, et de réaliser les tests en mer pour le rendre fiable et performant", explique Alberto Bona. "Je tiens évidemment à remercier notre sponsor IBSA, avec lequel je partage le goût du défi, de l'amélioration continue, et l'envie de franchir de nouveaux caps. IBSA a opté pour la voile comme symbole de force, de détermination, d'innovation, mais aussi pour sensibiliser à un plus grand respect de la nature, dans une perspective de durabilité".

Au-delà du sport, dans une vision plus large, la voile est l'élément d'un parcours qui rapproche de plus en plus la société du thème de la durabilité, encourageant le respect de la nature et de l'environnement. La société développe également une sensibilité et une conscience nouvelles sur les questions de responsabilité collective, notamment par le biais d'activités en faveur des personnes en difficulté ou handicapées.

"Dans le cadre de ce projet, nous avons décidé de nous engager comme partenaire de certains clubs nautiques, pour soutenir des initiatives de voile inclusive. Une collaboration a été entamée avec le Yacht Club de Punta Ala (GR), auquel nous avons fait don de deux bateaux destinés aux enfants handicapés, afin de les impliquer dans des expériences en contact étroit avec la mer, en leur permettant de naviguer avec des bateaux accessibles et de participer à des courses adaptées", explique Giorgio Pisani, vice-président Europe du Sud et chef de projet. "Notre objectif est de créer une véritable inclusion des personnes handicapées dans le domaine de la compétition, en favorisant l'intégration sociale ainsi que les possibilités de dialogue, d'interaction et de compréhension mutuelle, contribuant ainsi à éliminer les barrières et les différences".

La société se verra également décerner un prix lors de la cérémonie de la première édition (2022) des Sport for Nature Awards , qui se tiendra le 17 mars 2022. Cet événement vise à célébrer le "sport dans un esprit vert".

Le prix Azienda per il sociale : IBSA per la vela inclusiva ("Entreprise pour les initiatives sociales : IBSA pour la voile inclusive") sera précisément décerné pour la sensibilisation en faveur de la durabilité sociale et environnementale par le biais des valeurs du sport, et en particulier de la voile, comme vecteur d'inclusion sociale.

Afin de relater toutes les phases du projet Sailing into the Future. Together et en suivre les développements, un nouveau site web www.ibsasailing.com a été mis en ligne, également disponible en italien et en anglais. Le site permettra de suivre le parcours du skipper Alberto Bona, d'en savoir plus sur la Route du Rhum, l'équipe et le nouveau Class40, qui quittera le port de Saint-Malo le 6 novembre prochain, en direction de l'île de la Guadeloupe. Le site présentera également des photos, des vidéos et des informations sur les initiatives de responsabilité sociale d'IBSA.

IBSA

IBSA (Institut Biochimique SA) est une multinationale pharmaceutique suisse, fondée en 1945 à Lugano. Ses produits sont aujourd'hui présents dans plus de 90 pays sur les 5 continents, par le biais de ses 16 filiales établies en Europe, en Chine et aux États-Unis. La société enregistre un chiffre d'affaires consolidé de plus de 700 millions CHF et emploie près de 2 000 personnes réparties entre le siège, les filiales et les sites de production. IBSA est titulaire de 90 familles de brevets approuvés ainsi que d'autres en cours de développement, et détient un large portefeuille de produits, répartis dans dix domaines thérapeutiques : médecine de la reproduction, endocrinologie, douleur et inflammation, ostéoarticulaire, médecine esthétique, dermatologie, uro-gynécologie, cardio-métabolique, respiratoire, santé du consommateur. IBSA figure également parmi les quatre plus grands opérateurs mondiaux dans le domaine de la médecine reproductive et compte parmi les leaders mondiaux des produits à base d'acide hyaluronique. La philosophie d'IBSA repose sur quatre piliers : humain, innovation, qualité, responsabilité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.