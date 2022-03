NAVYA rejoint la Communauté d’Intérêt Véhicule Autonome Movin’On mobilisée autour d’une ambition commune forte : « Mobilité pour tous, autonomie pour tous, via le véhicule autonome partagé »

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- Navya) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de mobilité autonome, annonce avoir rejoint la Communauté d’Intérêt du Véhicule Autonome Movin’On, initiée par la MACIF, dans le but d’accélérer le déploiement de solutions de mobilité durable et partagée dans les territoires ruraux et périurbains.

La Communauté d’Intérêt du Véhicule Autonome a été créée en 2019 par la MACIF et est hébergée au sein du Movin’On LAB, lui-même initié par Michelin. Elle regroupe aujourd’hui 13 entreprises, dont NAVYA et permet de fédérer de nombreux acteurs privés, publics, scientifiques, associatifs et politiques réunis autour d’une vision commune : œuvrer au déploiement de solutions de navettes automatisées partagées pour une mobilité plus inclusive et durable au sein des territoires.

La mobilité autonome en zone rurale offre aujourd’hui un terrain d’innovations très prometteur au service de populations ne bénéficiant pas ou peu de moyens de mobilité partagée. Les navettes automatisées NAVYA permettent d’apporter une réponse concrète là où l’offre de mobilité est aujourd’hui faible, voire inexistante. Désenclaver les territoires ruraux, combattre les inégalités en matière de mobilité, relier des communes isolées ou des zones résidentielles périurbaines, donner un meilleur accès au travail, à la culture, renforcer les relations sociales, recréer de l'activité et de l'animation dans les centres-villes, améliorer la mobilité des publics fragiles sont autant de possibilités nouvelles apportées par les navettes NAVYA au bénéfice de tous.

Les travaux de la Communauté d’Intérêt Véhicule Autonome Movin’On ont déjà permis d’explorer les dimensions environnementales, économiques, sociales et sociétales du véhicule autonome puis d’identifier de nombreux cas d’usage centrés sur les besoins concrets des territoires ruraux et périurbains.

Une grande enquête réalisée par la Communauté d’Intérêt du Véhicule Autonome auprès de 1 090 élus locaux, en partenariat avec l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) permet de dresser un constat de leur vision de la mobilité et plus particulièrement de la mobilité autonome. Il en ressort que 66% des élus pensent que la mobilité autonome serait une bonne chose pour leur territoire. Pourtant, le déploiement de ce type de solution est considéré par 77% d’entre eux comme difficile.

L’arrivée conjointe de NAVYA et de l’opérateur beti au sein de la Communauté d’Intérêt Véhicule Autonome Movin’On va permettre de concrétiser dès cette année une expérimentation de navettes en zone rurale, à Crest & dans le Val de Drôme, afin de pouvoir proposer un modèle réplicable à toutes les collectivités.

Yann Arnaud, Directeur Réponses Besoins Sociétaires et Innovation, de la Macif et pilote de la Communauté d’Intérêt Véhicule Autonome Movin’On : « Jusqu’alors, le véhicule autonome a été principalement abordé sous l’angle technologique et urbain. Au contraire, la Communauté d’Intérêt Véhicule Autonome, initiée dans le cadre de l'écosystème Movin'On, a souhaité orienter ses travaux en interrogeant le sens de cette technologie. L’enjeu est d’inscrire la mobilité automatisée dans une logique de progrès qui serve le plus grand nombre là où il y en a le plus besoin et pas de rares privilégiés. Elle se traduit par un parti pris fort : « mobilité pour tous, autonomie pour tous, via le véhicule autonome partagé », et contribue ainsi à une mobilité plus durable et plus inclusive dans les territoires ruraux et périurbains ».

Benjamin Beaudet, Directeur Général de beti : « Depuis 2018, Navya nous a systématiquement accompagné dans nos projets de manière collaborative pour répondre à des enjeux élevés de mobilité notamment dans les territoires ruraux. L’ADN communautaire de beti et Navya, #FaireEnsemble, trouve aujourd’hui une formidable résonance au sein de la Communauté d’Intérêt du Véhicule Autonome du Movin’On LAB au côté d’entreprises de 1er plan. Nous sommes très heureux de voir Navya apporter à la communauté son pragmatisme opérationnel et ses nombreuses solutions ».

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de NAVYA : « Rejoindre la Communauté d’Intérêt Véhicule Autonome Movin’On est une étape importante pour NAVYA. Alors que la mobilité autonome est souvent associée aux villes et à l’émergence des smart cities, nous allons démontrer toute la valeur apportée par les navettes automatisées dans les territoires ruraux et périurbains. Les collectivités ont une forte attente avec des besoins concrets et nous allons les accompagner sur des cas d’usage réels réplicables à grande échelle. Cette nouvelle collaboration permettra de contribuer à un avenir autonome et partagé, en développant la mobilité inclusive comme un nouveau service qui enrichit la vie de la collectivité. NAVYA, en tant que compagnie technologique, réunit toutes les compétences et expertises de pointe, notamment en ingénierie software et data mais aussi en excellence opérationnelle pour s’adapter à tous les cas d’usage et permettre l’apport de solutions innovantes, sûres, propres, maîtrisées et viables économiquement ».

La Communauté d’Intérêt Véhicule Autonome rassemble 13 grandes entreprises :

A propos de la Communauté d’Intérêt du Véhicule Autonome

Convaincue que le véhicule autonome « partagé » pourrait être une solution pour favoriser une mobilité inclusive, notamment dans les territoires ruraux et périurbains, la MACIF a créé en 2019 au sein de Movin’On, premier écosystème mondial d’anticipation stratégique et de co-innovation en faveur de la mobilité durable, une communauté d’intérêt dédiée au véhicule autonome. Movin’On fédère plus de 300 grands acteurs de la mobilité durable, publics et privés, collectifs et individuels pour faire avancer la mobilité durable. Cette communauté regroupe aujourd’hui 13 entreprises majeures désireuses d’œuvrer à ce que le véhicule autonome contribue à l’émergence d’une mobilité plus inclusive et durable : beti, BNP Paribas Cardif, Faurecia, Groupama, Kantar, MACIF, MAIF, Michelin, Microsoft, Navya, Orange, Vinci et la SNCF. Les travaux s’appuient en outre sur l’expertise d’un Conseil d’orientation, composé de chercheurs, Rémi Maniak - École Polytechniques, et Sylvain Lenfle – CNAM, d’experts du sujet, Yann Arnaud – Macif, Alexis Offergeld – Movin’On LAB, Patrick Pélata – Méta Strategy Consulting, et d’acteurs politiques, Damien Adam – député LaReM de Seine-Maritime, Frédéric Cuillerier – maire de Saint-Ay (Loiret) et président de la commission « Transports, mobilités, voierie » de l’AMF.

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech